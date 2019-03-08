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Лупят пьяных мужиков: Шнуров поздравил бой-баб России

4.3тЧитать материал на украинском

Скандальный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал новое стихотворение, приурочив его ко Международному женскому дню, который празднуется 8 марта.

Своеобразное поздравление музыкант опубликовал на своей странице в Instagram. Он сопроводил пост иллюстраций с женщиной в халате со скалкой в руках, возле ног которой лежит без сознания мужчина.

Стих Шнурова рассказывает о традиционном российском образе "бой-бабы", которая поднимает руку на мужа якобы "с воспитательной целью".

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Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

Politeka

Далее наводим стих, обнародованный лидером "Ленинграда":

О домашнем, так сказать, насилии.

Здесь расклад по-прежнему таков;

Хоть кого спроси, но в сказочной России,

Чаще бабы лупят мужиков.

Мне надысь пришлось заехать к Кольше,

Он избит по пьянке был женой,

Потому живут здесь бабы дольше,

Что мужик лежит котлетой отбивной.

Кольша не похож на джентльмена,

Он худой, а в его бабе центнер веса.

Отмудохала она его отменно,

Как Парис при Трое Ахиллеса.

А скорей, как Голиаф Давида.

Пропаганду развела потом и хай,

На весь двор орет теперь, для вида,-

С корешами больше не бухай.

И поэтому, хоть пол у баб и слабый,

Но не слаб кулак, суровы лица.

С праздником поздравь её Бой Бабы,

Чтобы не валяться по больницам.

О домашнем, так сказать, насилии. Здесь расклад попрежнему таков; Хоть кого спроси, но в сказочной России, Чаще бабы лупят мужиков. Мне надысь пришлось заехать к Кольше, Он избит по пьянке был женой, Потому живут здесь бабы дольше, Что мужик лежит котлетой отбивной. Кольша не похож на джентельмена, Он худой, а в его бабе центнер веса. Отмудохала она его отменно, Как Парис при Трое Ахиллеса. А скорей, как Голиаф Давида. Пропаганду развела потом и хай, На весь двор орет теперь, для вида,- С корешами больше не бухай. И поэтому, хоть пол у баб и слабый, Но не слаб кулак, суровы лица. С праздником поздравь её Бой Бабы, Чтобы не валяться по больницам.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

Напомним, недавно Шнуров высмеял нищую Россию в новом стихе.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине снова заговорили об отмене 8 Марта — праздник потерял изначальный смысл в виде борьбы за права женщин.

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Персона
Сергей Шнуров
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесНовости России8 Марта
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