Лупят пьяных мужиков: Шнуров поздравил бой-баб России

Скандальный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал новое стихотворение, приурочив его ко Международному женскому дню, который празднуется 8 марта.

Своеобразное поздравление музыкант опубликовал на своей странице в Instagram. Он сопроводил пост иллюстраций с женщиной в халате со скалкой в руках, возле ног которой лежит без сознания мужчина.

Стих Шнурова рассказывает о традиционном российском образе "бой-бабы", которая поднимает руку на мужа якобы "с воспитательной целью".

Сергей Шнуров Politeka

Далее наводим стих, обнародованный лидером "Ленинграда":

О домашнем, так сказать, насилии.

Здесь расклад по-прежнему таков;

Хоть кого спроси, но в сказочной России,

Чаще бабы лупят мужиков.

Мне надысь пришлось заехать к Кольше,

Он избит по пьянке был женой,

Потому живут здесь бабы дольше,

Что мужик лежит котлетой отбивной.

Кольша не похож на джентльмена,

Он худой, а в его бабе центнер веса.

Отмудохала она его отменно,

Как Парис при Трое Ахиллеса.

А скорей, как Голиаф Давида.

Пропаганду развела потом и хай,

На весь двор орет теперь, для вида,-

С корешами больше не бухай.

И поэтому, хоть пол у баб и слабый,

Но не слаб кулак, суровы лица.

С праздником поздравь её Бой Бабы,

Чтобы не валяться по больницам.

Напомним, недавно Шнуров высмеял нищую Россию в новом стихе.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине снова заговорили об отмене 8 Марта — праздник потерял изначальный смысл в виде борьбы за права женщин.

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