Лупят пьяных мужиков: Шнуров поздравил бой-баб России

Скандальный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал новое стихотворение, приурочив его ко Международному женскому дню, который празднуется 8 марта.
Своеобразное поздравление музыкант опубликовал на своей странице в Instagram. Он сопроводил пост иллюстраций с женщиной в халате со скалкой в руках, возле ног которой лежит без сознания мужчина.
Стих Шнурова рассказывает о традиционном российском образе "бой-бабы", которая поднимает руку на мужа якобы "с воспитательной целью".
Сергей Шнуров
Politeka
Далее наводим стих, обнародованный лидером "Ленинграда":
О домашнем, так сказать, насилии.
Здесь расклад по-прежнему таков;
Хоть кого спроси, но в сказочной России,
Чаще бабы лупят мужиков.
Мне надысь пришлось заехать к Кольше,
Он избит по пьянке был женой,
Потому живут здесь бабы дольше,
Что мужик лежит котлетой отбивной.
Кольша не похож на джентльмена,
Он худой, а в его бабе центнер веса.
Отмудохала она его отменно,
Как Парис при Трое Ахиллеса.
А скорей, как Голиаф Давида.
Пропаганду развела потом и хай,
На весь двор орет теперь, для вида,-
С корешами больше не бухай.
И поэтому, хоть пол у баб и слабый,
Но не слаб кулак, суровы лица.
С праздником поздравь её Бой Бабы,
Чтобы не валяться по больницам.
О домашнем, так сказать, насилии. Здесь расклад попрежнему таков; Хоть кого спроси, но в сказочной России, Чаще бабы лупят мужиков. Мне надысь пришлось заехать к Кольше, Он избит по пьянке был женой, Потому живут здесь бабы дольше, Что мужик лежит котлетой отбивной. Кольша не похож на джентельмена, Он худой, а в его бабе центнер веса. Отмудохала она его отменно, Как Парис при Трое Ахиллеса. А скорей, как Голиаф Давида. Пропаганду развела потом и хай, На весь двор орет теперь, для вида,- С корешами больше не бухай. И поэтому, хоть пол у баб и слабый, Но не слаб кулак, суровы лица. С праздником поздравь её Бой Бабы, Чтобы не валяться по больницам.
Напомним, недавно Шнуров высмеял нищую Россию в новом стихе.
Как писал OBOZREVATEL, в Украине снова заговорили об отмене 8 Марта — праздник потерял изначальный смысл в виде борьбы за права женщин.
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