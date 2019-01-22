Лукашенко заступился за скандальную Рыбку

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил заняться немедленным освобождением модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), которая стала фигуранткой секс-скандала с российским миллиардером Олегом Дерипаской.

Об этом в комментарии "Комсомольской правде" рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, прокомментировав ситуацию с задержанием Рыбки в аэропорту Шереметьево.

"В настоящий момент скажу коротко: безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того, президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси", – сказала Эйсмонт.

По ее словам, Министерство иностранных дел республики вероятно уже приняло поручение Лукашенко.

Настя Рыбка Радио Свобода

"Я могу говорить о том, что знаю: поручение от президента страны поступило, думаю, его уже приняли к исполнению в Министерстве иностранных дел", – подчеркнула пресс-секретарь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Лесли и Рыбка были арестованы в Таиланде в конце февраля 2018 года во время проведения "секс-тренинга", который стоил $27 тысяч.

15 января 2019 года они признали себя виновными в суде, за что были приговорены к условному сроку заключения.

Статья, по которой обвиняют Лесли и Рыбку – вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц.

17 января их депортировали в Россию, но в аэропорту Шереметьего после прибытия тут же повязали.

18 января Рыбке стало плохо. Ей вызвали медиков из-за высокой температуры.

20 января модель попросила у Дерипаски прощения за скандал в видеообращении.

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