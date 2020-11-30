Романы известных политиков на стороне: Саакашвили, Олланд, Саркози и другие

Франсуа Олланд, принц Чарльз, Михаил Саакашвили – всех этих мужчин объединяет, кроме политики, еще одно: адюльтер, то есть, отношения вне брака.

С кем нашел счастье Николя Саркози, как Александр Лукашенко ради любви нарушил дипломатический протокол – читайте в материале OBOZREVATEL.

Экс-президент Франции Франсуа Олланд еще на заре своей политической карьеры, в 1970-х, вступил в гражданский союз с Сеголен Руаяль, прожил он с ней больше 30-ти лет, супруги родили четверых детей. Но в 2007 году Руаяль уличила супруга в измене и ушла от него.

Однако, это никак не повлияло на решение Олланда остаться со своей новой "фавориткой" – журналисткой Валери Триервейлер. С ней он прожил еще семь лет, до 2014 года.

В январе 2014 года журналисты увидели мотороллер Олланда у квартиры актрисы Жюли Гайе. Тогда роман между президентом и актрисой назвали "ошибкой", но уже через полгода стало ясно, что они продолжают встречаться. Для того, чтобы быть вместе с Гайе, Олланд расстался со своей супругой Триервейлер. Кстати, жена экс-президента неплохо "заработала" на мемуарах "Спасибо за момент" – книга стала бестселлером и обогатила экс-супругу президента на два миллиона евро. Но роману Олланда и Гайе это никак не повредило.

Эта история любви для поклонников королевской семьи и трогательна, и ненавистна одновременно. Все дело в том, что Камиллу Паркер Боулз принц Чарльз встретил, еще будучи неженатым в конце 1970-х годов. Роман между разведенной женщиной и принцем длился три года, пока Чарльз не заявил своей матери, королеве Елизавете II, что жениться он будет только на ней. Однако, королева воспротивилась этому и в 1981 принц женился на Диане Спенсер, которая родила ему двоих сыновей.

Но принц Чарльз был неверным мужем, уже спустя два года брака снова стал встречаться с Паркер Боулз, с 1992 года и вовсе начал с ней жить. Гибель принцессы Дианы обрушила гнев народа на возлюбленную принца и надолго отложила возможную свадьбу.

Однако, 9 апреля 2005 года принц Чарльз женился во второй раз на Паркер Боулз, свадьба была в гражданском порядке, особо не освещалась в СМИ и была закрытой.

Экс-президент Франции Николя Саркози – известный ловелас. У политика было два брака, а пресса приписывала ему интрижки и романы со множеством французских (и не только) красавиц. 17 октября 2007 года Саркози развелся со своей второй супругой Сесилией Мартен, с которой был в браке 11 лет.

Осенью того же года он, как сообщает официальная версия, познакомился с французской актрисой и певицей Карлой Бруни. Однако, пресса сообщала, что Бруни заметили в компании Саркози на полгода раньше и она стала "последней каплей". 8 января 2008 года Саркози в открытую сообщил об их отношениях, а также намекнул, что они будут жениться. Свадьба состоялась 2 февраля 2008 года в Елисейском дворце, а в 2011 году Карла Бруни родила дочь Джулию.

Как известно, экс-президент Грузии и глава Нацсовета реформ Михаил Саакашвили уже больше 25-ти лет женат на гражданке Нидерландов Сандре Руфолс, с которой вместе воспитал двух сыновей – Эдуарда 1995, и Николоза 2005 года рождения.

Совсем недавно СМИ заподозрили, что Саакашвили связывают романтические отношения с депутатом от партии "Слуга народа" Елизаветой Ясько. СМИ в июне 2020 года раздобыли фото, где Саакашвили был запечатлен рядом с Ясько в кругу друзей и в его доме. Кроме того, чтобы скрыть личную жизнь от посторонних глаз, политик достроил высокий забор на участке. 13 октября 2020 года Ясько принимала участие в онлайн-заседании Постоянного комитета ПАСЕ, но вопросы задавала, находясь в кабинете Саакашвили и в его кресле.

Кроме того, сведения о романе подтвердили и во фракции, при этом отметив, что Саакашвили "питает страсть к молоденьким украинкам".

В 1994 году президенту, который почти 20 лет был женат, решили найти личного лечащего врача. Им стала Ирина Абельская, так как в Администрации президента решили, что это должна быть незамужняя женщина в возрасте окло 30 лет, имеющая ребенка. По этим параметрам Абельская подошла идеально.

С 1995 года Абельская везде сопровождает Лукашенко. Кроме того, ее начальник – управляющий делами Лукашенко Иван Титенков вспоминал, что передавал через Абельскую просьбы президенту. Кроме того, во время официального визита Лукашенко во Францию, в нарушение всех дипломатических канонов, президент велел выселить из соседних апартаментов министра иностранных дел Беларуси и заселить туда Ирину. Кроме того, многие СМИ считают, что младший сын президента – Николай, от Абельской.