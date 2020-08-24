Лукашенко экипировал сына "до зубов" и дал автомат: кадры вызвали ажиотаж в сети
В сети показали видео, на которых Александр Лукашенко с 15-летним сыном Николаем прибывают в резиденцию президента Беларуси с автоматами и в бронежилетах на вертолете.
Кадры вызвали ажиотаж в социальных сетях – пользователи высмеяли белорусского президента и начали создавать мемы по этому поводу. Ролик опубликовали Telegram-каналы NEXTA, Belamova и "Пул Первого" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Так, на видео видно, как Лукашенко-старший осматривает ситуацию вокруг своей резиденции с вертолета. На заднем фоне виден его несовершеннолетнего сына, который поправляет воинское снаряжение и затем выходит из кадра.
Позже также показали фото с Николаем Лукашенко в бронежилете за круглым столом в приемной отца.
В социальной сети Twitter пользователи высмеяли Александра и Николая Лукашенко, подчеркнув, что выходку белорусского президента сложно назвать адекватной.
Белорусский президент и его сын стали героями мемов в социальных сетях:
Также многие были возмущены, что 15-летний подросток держит в руках автомат.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 15-летний сын белорусского президента Александра Лукашенко Николай появился на провластном митинге в Минске. Его внешний вид раскритиковали в сети, сравнив парня с охранником.