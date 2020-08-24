Коля Лукашенко в бронежилете стал героем мемов. Коллаж

В сети показали видео, на которых Александр Лукашенко с 15-летним сыном Николаем прибывают в резиденцию президента Беларуси с автоматами и в бронежилетах на вертолете.

Кадры вызвали ажиотаж в социальных сетях – пользователи высмеяли белорусского президента и начали создавать мемы по этому поводу. Ролик опубликовали Telegram-каналы NEXTA, Belamova и "Пул Первого" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Коля Лукашенко в военной экипировке Скриншот видео

Так, на видео видно, как Лукашенко-старший осматривает ситуацию вокруг своей резиденции с вертолета. На заднем фоне виден его несовершеннолетнего сына, который поправляет воинское снаряжение и затем выходит из кадра.

Сын Лукашенко в военной экипировке вызвал ажиотаж в сети Скриншот видео

Позже также показали фото с Николаем Лукашенко в бронежилете за круглым столом в приемной отца.

Коля Лукашенко в бронежилете NEXTA

В социальной сети Twitter пользователи высмеяли Александра и Николая Лукашенко, подчеркнув, что выходку белорусского президента сложно назвать адекватной.

Белорусский президент и его сын стали героями мемов в социальных сетях:

Колю Лукашенко сравнили с сыном Яны Рудковской Twitter

Колю Лукашенко высмеяли в сети Twitter

Лукашенко с сыном Колей стали героями мемов Twitter

В сети создают мемы о Лукашенко и его сыне Twitter

Лукашенко вместе с сыном высмеяли в сети Telegram-канал "Пул Первого"

Также многие были возмущены, что 15-летний подросток держит в руках автомат.

Лукашенко экипировал сына "до зубов" и дал автомат: кадры вызвали ажиотаж в сети Twitter

Лукашенко экипировал сына "до зубов" и дал автомат: кадры вызвали ажиотаж в сети Twitter

Лукашенко экипировал сына "до зубов" и дал автомат: кадры вызвали ажиотаж в сети Twitter

Лукашенко экипировал сына "до зубов" и дал автомат: кадры вызвали ажиотаж в сети Twitter

Лукашенко экипировал сына "до зубов" и дал автомат: кадры вызвали ажиотаж в сети Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 15-летний сын белорусского президента Александра Лукашенко Николай появился на провластном митинге в Минске. Его внешний вид раскритиковали в сети, сравнив парня с охранником.

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