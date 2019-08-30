Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 августа празднует юбилей – ему в 2019 году исполняется 65 лет.

Как известно, за годы правления лидер этой страны успел обзавестись не малым количеством недвижимостью. OBOZREVATEL решил узнать, как выглядят роскошные резиденции "царя" Беларуси.

Карта официальных резиденций Лукашенко

Дворец Независимости можно назвать одной из резиденций Лукашенко, так как у него там есть собственный кабинет, к тому же надпись на фасаде гласит: "Резиденция президента".

Дворец Независимости lookmytrips

"Дрозды" – место на окраине Минска, где проживает президент Беларуси. Это комплекс из более чем полусотни сооружений: здания для официальных приемов, специальный дом для приезжих, более 30 жилых коттеджей, огражденных огромным забором.

"Дрозды" Лукашенко

Пришкольная резиденция ("Озерный") — находится в Острошицком Городке под Минском. В советские времена это было дача маршала Тимошенко. Лукашенко провел реконструкцию сооружений и достроил новые объекты. Это трехэтажное укрепленное кирпичное здание, площадь каждого этажа составляет около 500 м2.

"Озерный" nedvijdom

Гостевая резиденция "Заславль" на берегу Минского моря: спорткомплекс, несколько жилых корпусов и даже шатры для гостей.

"Заславль"

База отдыха "Крупенино" в 30 км от Витебска: два корпуса, несколько VIP- коттеджей, самый простой номер стоит около $40.

"Крупенино" Google

Хутор Вискули в Пружанском районе Брестской области – охотничья усадьба открыта для посетителей.

"Вискули"

Резиденция в Березинском гидрологическом заповеднике недалеко от деревни Валова Гора. Трехэтажное здание рассчитано на 12 человек. В нем есть: сауна, бассейн, бильярд, пляжный комплекс, ресторан и вертолетная площадка.

Березинский гидрологический заповедник

Полесская резиденция на берегу Припяти – несколько маленьких коттеджей и основное здание.

Полесская резиденция TUT.by

"Восток" в одном из заливов "Минского моря" — вооруженная охрана, трехметровый забор, камеры.

"Восток"

"Лясковичи" в одноимённой деревне Петриковского района Гомельской области. Она находится прямо на берегу реки Припять. Большой дом с несколькими спальнями и каминным залом, три двухэтажных особняка поменьше, баня, бассейн, бильярд.

"Лясковичи"

"Лясковичи" - комната

"Причал" на берегу озера Лядское в Беловежской Пуще. Несколько домиков, расположенных вокруг искусственного пруда на берегу озера Лядское.

Причал - резиденция Лукашенко

Гостевой домик "Причал"

Гостиничный комплекс "Красносельский" на 40 мест в деревне Рогово Минского района: трехэтажный отель и три жилых домика.

"Красносельский" tut.by

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лукашенко дал указание начать масштабную переработку низкокачественной древесины республики в топливные пеллеты. Также он распорядился предоставить актеру Жерару Депардье участок земли в деревне Лапоровичи недалеко от Минска.

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