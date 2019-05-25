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"Лучший муж на свете!" Стало известно о роскошном подарке Потапа Каменских

5.2тЧитать материал на украинском

Алексей Потапенко (Потап) подарил своей супруге Насте Каменских (NK) личный самолет, на котором они отправились в медовый месяц.

Об этом стало известно из видео, которое на борту сняли подружки невесты Аня Андрийчук-Завгородня и Люда Голубицкая (чтобы посмотреть ролики, проскролльте до конца страницы).

"Леша сделал Насте подарок – подарил самолет", – сказала Андрийчук-Завгородняя, на что Настя радостно ответила: "У меня самый лучший муж на свете".

Каменских и Потапенко перед вылетом

Каменских и Потапенко перед вылетом

Instagram@zvezdnye_news

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Что подарила Каменских Потапу, пока неизвестно. На другом ролике она рассказала, что путешествие можно считать открытым, однако не уточнила, куда именно они отправились.

Настя Каменских в собственном самолете

Настя Каменских в собственном самолете

Instagram@nk_kamenskux_fan_

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Алексей Потапенко (Потап)Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Теги
шоу-бизнессвадьбасамолетпутешествия туризм
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Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
Достали уже этой толстлжопой Каменской....пусть лучше поет а не толстой ж.опой вертит
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Это кто такие?
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