"Лучший муж на свете!" Стало известно о роскошном подарке Потапа Каменских

Алексей Потапенко (Потап) подарил своей супруге Насте Каменских (NK) личный самолет, на котором они отправились в медовый месяц.

Об этом стало известно из видео, которое на борту сняли подружки невесты Аня Андрийчук-Завгородня и Люда Голубицкая (чтобы посмотреть ролики, проскролльте до конца страницы).

"Леша сделал Насте подарок – подарил самолет", – сказала Андрийчук-Завгородняя, на что Настя радостно ответила: "У меня самый лучший муж на свете".

Каменских и Потапенко перед вылетом Instagram@zvezdnye_news

Что подарила Каменских Потапу, пока неизвестно. На другом ролике она рассказала, что путешествие можно считать открытым, однако не уточнила, куда именно они отправились.

Настя Каменских в собственном самолете Instagram@nk_kamenskux_fan_

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