"Лучший муж на свете!" Стало известно о роскошном подарке Потапа Каменских

Алексей Потапенко (Потап) подарил своей супруге Насте Каменских (NK) личный самолет, на котором они отправились в медовый месяц.
Об этом стало известно из видео, которое на борту сняли подружки невесты Аня Андрийчук-Завгородня и Люда Голубицкая (чтобы посмотреть ролики, проскролльте до конца страницы).
"Леша сделал Насте подарок – подарил самолет", – сказала Андрийчук-Завгородняя, на что Настя радостно ответила: "У меня самый лучший муж на свете".
Каменских и Потапенко перед вылетом
Instagram@zvezdnye_news
Что подарила Каменских Потапу, пока неизвестно. На другом ролике она рассказала, что путешествие можно считать открытым, однако не уточнила, куда именно они отправились.
Настя Каменских в собственном самолете
Instagram@nk_kamenskux_fan_
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больш сотни гостей и знаменитостей
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