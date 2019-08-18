"Лучше встать и на**ать на стол!" Собчак возмутила сеть дерзким заявлением

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак возмутила поклонников дерзким высказыванием. Так, она заявила, что не намерена жить по чужим правилам.

Пользователи сети негативно отреагировали на слова Собчак, которые она написала на своей странице в Instagram.

"Я,разумеется,умею вести себя нормально. Но как же это скучно. Правильная еда, правильное поведение, правильные слова и поступки, а в итоге ты внутри весь сжался и заснул. Лучше уж встать и на**ать на стол чем жить "правильно" по чужим правилам", - написала Собчак.

"Я никому ничего не должен - похоже, что наша власть так думает. Поэтому и вы, Ксения, туда так рветесь", "И весь ваш образ жизни построен на этом, с**ть везде и на всех", "Надеюсь это стеб. На**ать на стол - это ваше, правильно? Согласна, что надо жить по своим правилам, но эти правила должны создавать о вас положительные впечатления в обществе, а не отрицательное", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая официально разошлась с мужем Максимом Виторганом в марте 2019 года. Незадолго до этого к любовному треугольнику Богомолов/Собчак/Виторган было приковано внимание на фоне скандала вокруг предполагаемого романа нынешней парочки.

Ксения и Константин долгое время после этого старались не афиширивать отношения. Однако летом парочка начала баловать поклонников совместными фото, не оставляющими никаких сомнений в этом. Недавно появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Мероприятие состоится 13 сентября 2019 года. На этой почве телеведущую даже заподозрили в беременности.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram