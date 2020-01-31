"Лучше в Петербург поеду": Сюткин оскорбил Украину после запрета

Российский певец Валерий Сюткин, которому СБУ запретила въезд в Украину за его высказывания в поддержку аннексии Крыма, прокомментировал ситуацию.

Он заявил, что "сейчас не время для концертной деятельности в Украине для нормальных людей", пишет "Teleprogramma".

Валерий Сюткин

"Это их трудности, не мои. Они, собственно, сами объявили концерт, сами подняли шум и сами запретили. Это, знаете, называется "самообслуживание". Меня никто не приглашал, я ни с кем договора не подписывал. Ну запретили и запретили. Ни я первый, ни я последний. Сейчас вообще, кажется, не время для концертной деятельности в Украине для нормальных людей. Пусть они определятся вначале: хотят они дружить или нет. Я никогда не навязываюсь. Будем ждать лучших времен", — сказал Сюткин.

Певец добавил, что он был бы рад спеть для своих поклонников в Украине, но не хочет провоцировать там беспорядки.

"Я лучше в Петербург поеду. Работаем там, где ждут", — резюмировал музыкант.

Как писал OBOZREVATEL, российские артисты Александр Серов и Валерий Сюткин, которые поддержали аннексию Крыма, собрались с сольными выступлениями в Киев. В связи с этим 40 народных депутатов из четырех фракций обратились в СБУ с просьбой запретить им въезд в страну.

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