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31 января • обновлено в 18:08
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"Лучше в Петербург поеду": Сюткин оскорбил Украину после запрета

3.8т
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Российский певец Валерий Сюткин, которому СБУ запретила въезд в Украину за его высказывания в поддержку аннексии Крыма, прокомментировал ситуацию.

Он заявил, что "сейчас не время для концертной деятельности в Украине для нормальных людей", пишет "Teleprogramma".

Валерий Сюткин

Валерий Сюткин

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"Это их трудности, не мои. Они, собственно, сами объявили концерт, сами подняли шум и сами запретили. Это, знаете, называется "самообслуживание". Меня никто не приглашал, я ни с кем договора не подписывал. Ну запретили и запретили. Ни я первый, ни я последний. Сейчас вообще, кажется, не время для концертной деятельности в Украине для нормальных людей. Пусть они определятся вначале: хотят они дружить или нет. Я никогда не навязываюсь. Будем ждать лучших времен", — сказал Сюткин.

"Лучше в Петербург поеду": Сюткин оскорбил Украину после запрета

Певец добавил, что он был бы рад спеть для своих поклонников в Украине, но не хочет провоцировать там беспорядки.

"Я лучше в Петербург поеду. Работаем там, где ждут", — резюмировал музыкант.

Как писал OBOZREVATEL, российские артисты Александр Серов и Валерий Сюткин, которые поддержали аннексию Крыма, собрались с сольными выступлениями в Киев. В связи с этим 40 народных депутатов из четырех фракций обратились в СБУ с просьбой запретить им въезд в страну.

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Автор
Мария Дидык
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Правильно, для как говорится "для тyпого xoxла и свинья певец"!
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Д*билы с обоза, где в речи Сюткина хоть одно оскорбительное слово??? Х*хлы запретили приезжать, но оскорбили их! Нация д*билов!!!
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Езжай с гастролями по севлагу.там твой " талант" оценят.
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