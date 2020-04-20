Звезда российских сериалов Павел Прилучный впервые заговорил о скандале с избиением своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце.

Во время прямого эфира на личной странице в Instagram артиста спросили, зачем он бил свою жену. Прилучный попросил закрыть тему его супружеской жизни.

"Друзья, давайте не будем уже спрашивать про Агату. Вопрос закрыт давно. Зачем Агату бил? Как? Ребят, если вы чего-то не знаете, лучше в это не лезть", – жестко ответил актер.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце Cosmopolitan

Также Прилучный посоветовал любопытным журналистам и пользователям сети "хорошо думать", прежде чем задавать подобные вопросы о личной жизни звезд.

"Советую, прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте", – добавил Прилучный.

Напомним, ранее Агата Муцениеце заявила, что ее муж Павел Прилучный избил ее и выгнал вместе с детьми из дома. Соответствующее видео звезда записала с телефона своей матери, так как Прилучный якобы "отнял и выкинул ее мобильный".

Прилучный и Муцениеце Экспресс газета

Заявление Муцениеце вызвало бурную реакцию среди российских звезд и блогеров. В частности, актриса Мария Кожевникова призвала всех неравнодушных поддержать пострадавшую актрису. В свою очередь, блогерша Лена Миро обвинила Агату в том, что та сама провоцировала супруга.

Актриса Настасья Самбурская также не встала на сторону Муцениеце, заявив, что та "пиарится на своем разводе".

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили официально развестись стало известно в феврале 2020 года. Прилучный подтвердил эту информацию и заявил, что теперь их объединяют "только дружеские отношения". Муцениеце позже раскрыла причину их развода.