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"Лучшая девочка на Земле!" Жена Зеленского показала повзрослевшую дочь

1.8т Читать материал на украинском

Первая леди Украины Елена Зеленская показала нежное фото с дочерью Александрой и поздравила ее с днем рождения.

Так, снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. "С днем рождения, лучшая девочка на земле! 15 лет, как ты учишь меня быть мамой. Люблю тебя", — написала Елена.

"Лучшая девочка на Земле!" Жена Зеленского показала повзрослевшую дочь

Елена Зеленская с дочерью Александрой

Фото из Instagram

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Владимир Зеленский на своей странице в Instagram также присоединился к поздравлениям дочери.

"Сегодня тебе 15. Люблю, моя Сашуня", — написал президент Украины.

"Лучшая девочка на Земле!" Жена Зеленского показала повзрослевшую дочь

Дочь Владимира Зеленского и его супруги Елены

Фото из Instagram

"Лучшая девочка на Земле!" Жена Зеленского показала повзрослевшую дочь

Владимир Зеленский с женой и дочерью

Фото: Viva

"Лучшая девочка на Земле!" Жена Зеленского показала повзрослевшую дочь

Владимир Зеленский с женой и дочерью

Фото: apostrophe.ua

"Лучшая девочка на Земле!" Жена Зеленского показала повзрослевшую дочь

Владимир Зеленский с женой и дочерью

Фото: apostrophe.ua

"Лучшая девочка на Земле!" Жена Зеленского показала повзрослевшую дочь

Владимир Зеленский с женой и дочерью

Фото: apostrophe.ua

Отметим, что пользователям сети фото очень понравились. Также они принялись писать поздравления.

"Лучшая девочка на Земле!" Жена Зеленского показала повзрослевшую дочь
"Лучшая девочка на Земле!" Жена Зеленского показала повзрослевшую дочь
"Лучшая девочка на Земле!" Жена Зеленского показала повзрослевшую дочь
"Лучшая девочка на Земле!" Жена Зеленского показала повзрослевшую дочь

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ опубликовали раритетные фото первой леди Украины Елены Зеленской с ее старой страницы в социальной сети Instagram. Она удалила прежний аккаунт после того, как ее муж Владимир Зеленскийстал президентом Украины.

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Персоны
Елена Зеленская Владимир Зеленский
Место
Украина
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