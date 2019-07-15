"Лучшая девочка на Земле!" Жена Зеленского показала повзрослевшую дочь

Первая леди Украины Елена Зеленская показала нежное фото с дочерью Александрой и поздравила ее с днем рождения.

Так, снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. "С днем рождения, лучшая девочка на земле! 15 лет, как ты учишь меня быть мамой. Люблю тебя", — написала Елена.

Елена Зеленская с дочерью Александрой Фото из Instagram

Владимир Зеленский на своей странице в Instagram также присоединился к поздравлениям дочери.

"Сегодня тебе 15. Люблю, моя Сашуня", — написал президент Украины.

Дочь Владимира Зеленского и его супруги Елены Фото из Instagram

Владимир Зеленский с женой и дочерью Фото: Viva

Владимир Зеленский с женой и дочерью Фото: apostrophe.ua

Владимир Зеленский с женой и дочерью Фото: apostrophe.ua

Владимир Зеленский с женой и дочерью Фото: apostrophe.ua

Отметим, что пользователям сети фото очень понравились. Также они принялись писать поздравления.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ опубликовали раритетные фото первой леди Украины Елены Зеленской с ее старой страницы в социальной сети Instagram. Она удалила прежний аккаунт после того, как ее муж Владимир Зеленскийстал президентом Украины.

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