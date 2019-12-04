"Это ответ мужу": полуголая Лорак засветилась в новом клипе

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, презентовала новый клип на песню "Мы нарушаем". Так, в нем артистка предстала в нескольких образах и даже засветилась обнаженной.

Видео разместили на официальном Youtube-канале певицы. Также, многие отметили, что Лорак появилась в клипе в откровенных образах на зло бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Мне не понравился ни клип, ни песня. Песня ни о чем. Клип о том, как идет девушка, сверкая попкой и с*ськами, перед дорогим авто... Дешево все это смотрится... Без смысла... Желаю Каролине творческих успехов", "До чего Каролина скатилась. Песни все занудные, и клип ни о чем, скоро совсем голая будет сниматься. А раньше она мне очень нравилась. Жаль", "Клип обалденный, Ани секси. Конечно понятно, что это посвящение Глебу", "Ну возможно клип не несет никакого смысла, но он посвящен офигенной фигуре Лорак, мне аж плохо было. Также это ответ мужу, посмотри, что ты потерял", - пишут в сети.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская певица Ани Лорак смутила новыми фото. На них поклонники уже с трудом узнают певицу.

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