"Это ответ мужу": полуголая Лорак засветилась в новом клипе

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, презентовала новый клип на песню "Мы нарушаем". Так, в нем артистка предстала в нескольких образах и даже засветилась обнаженной.
Видео разместили на официальном Youtube-канале певицы. Также, многие отметили, что Лорак появилась в клипе в откровенных образах на зло бывшему мужу Мурату Налчаджиоглу.
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Скриншот из видео
"Мне не понравился ни клип, ни песня. Песня ни о чем. Клип о том, как идет девушка, сверкая попкой и с*ськами, перед дорогим авто... Дешево все это смотрится... Без смысла... Желаю Каролине творческих успехов", "До чего Каролина скатилась. Песни все занудные, и клип ни о чем, скоро совсем голая будет сниматься. А раньше она мне очень нравилась. Жаль", "Клип обалденный, Ани секси. Конечно понятно, что это посвящение Глебу", "Ну возможно клип не несет никакого смысла, но он посвящен офигенной фигуре Лорак, мне аж плохо было. Также это ответ мужу, посмотри, что ты потерял", - пишут в сети.
Ура! 💥 Премьера! Долгожданный клип #МыНарушаем уже в сети! И пусть за окном зима, а мне хочется согреть вас лучами сицилийского солнца в этом искреннем и лёгком видео! 🦋 Ссылка в шапке профиля! 🙌🏻 Спасибо всей команде! ❤️ Режиссёр @alanbadoev Алан Бадоев Оператор @ilyamikhaylus Илья Михайлусь Художник @helengadjilova Алена Гаджилова Стиль @ Sivyakova Mari Сивякова Мари @siviakosha MUA @Schelkonogova Щелконогова Юля Волосы @natfomi Монтаж @trent_pazl Цвет @lunar_edge Аня Писаренко Пост @hdshotstudio Продюсеры: @natashaklipa Наталия Клыпа @juliapilunska Юлия Верткова -Пилунская Второй режиссёр @ianamazana Яна Мазана Ассистент режиссёра @peterbatanov Пётр Батанов Rental company: @patriotrental Production: @badoevteam_official Фото: @osmolovskayan Настя Осмоловская Ani Lorak Team: @art_sarancha, @katerinanew1 Автор музыки: Ани Лорак, Глеб Чёрный Автор слов: Ани Лорак Music by @90210.group
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская певица Ани Лорак смутила новыми фото. На них поклонники уже с трудом узнают певицу.
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