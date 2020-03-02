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2 марта • обновлено в 15:55
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Лорак засветилась в компании участника Евровидение-2020: какую страну поддержала певица

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Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, поделилась фотографией с певцом Уку Сувисте, который будет представлять Эстонию на Евровидении-2020.

Так, снимок артистка опубликовала на личной странице в Instagran.

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram @anilorak

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На фотографии Ани сфотографирована рядом с Уку. Примечательно, что парень был участником проекта "Голос" в команде Лорак.

"Как же я рада, что участник из моей команды в проекте "Голос" Уку Сувисте стал победителем эстонского национального отбора и будет представлять свою страну на конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме! От всей души желаю победы! Представляя Украину в 2008 году и одержав серебро, особенно понимаю, как волнительно и ответственно быть голосом своей страны!", написала под снимком певица.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 22 февраля во время Национального отбора был назван представитель Украины на Евровидении-2020 – группа Go_A, которая исполнит композицию "Соловей".

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Автор
Анна Михно
Тема
Евровидение-2020
Персона
Ани Лорак
Место
Украина
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