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Лорак засветила грудь и отличилась странным поступком

3.3тЧитать материал на украинском

Скандальная украинская певица Ани Лорак сверкнула грудью в откровенном купальнике.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, однако уже через пару часов после этого внезапно удалила публикацию.

"Хорошего, доброго вечера", – подписала Лорак под фотографией, которая позже исчезла, оставив фанатов в недоумении.

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Фото Ани Лорак в купальнике

Фото Ани Лорак в купальнике

Instagram@anilorak

На снимке загорелая певица позировала в слитном купальнике с многочисленными вырезами, оголяющими тело и пышный бюст.

Удаленный пост Лорак

Удаленный пост Лорак

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram @anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак представила новую песню "Я в любви". Артистка неоднократно называла ее биографической.

Чтобы узнать мнение поклонников, она решила привлечь их внимание откровенным нарядом, но это лишь вызвало неоднозначную реакцию.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персона
Ани Лорак
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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