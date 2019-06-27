Лорак засветила грудь и отличилась странным поступком

Скандальная украинская певица Ани Лорак сверкнула грудью в откровенном купальнике.
Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, однако уже через пару часов после этого внезапно удалила публикацию.
"Хорошего, доброго вечера", – подписала Лорак под фотографией, которая позже исчезла, оставив фанатов в недоумении.
Фото Ани Лорак в купальнике
Instagram@anilorak
На снимке загорелая певица позировала в слитном купальнике с многочисленными вырезами, оголяющими тело и пышный бюст.
Удаленный пост Лорак
Ани Лорак
Instagram @anilorak
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак представила новую песню "Я в любви". Артистка неоднократно называла ее биографической.
Чтобы узнать мнение поклонников, она решила привлечь их внимание откровенным нарядом, но это лишь вызвало неоднозначную реакцию.
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