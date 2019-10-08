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8 октября • обновлено в 06:52
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Лорак заподозрили в беременности: появилось "разоблачительное" видео

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Скандальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, заподозрили во второй беременности.

Причиной стал заметно округлившийся живот певицы, который она пыталась спрятать во время шоу "DIVA" в подмосковном Серпухове, передает Starhit.

Звезда сменила наряды, подчеркивающие фигуру, на балахоны. Однако фанаты все равно заметили изменения во внешности артистки. Возможным отцом ребенка поклонники называют молодого человека Лорак 26-летнего продюсера Егора Глеба.

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В то же время часть поклонников уверена, что Лорак попросту поправилась и стесняется округлившихся форм.

Ранее артистка признавалась, что дорожит отношениями и не задерживается на шумных вечеринках.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лорак вышла в свет с молодым бойфрендом. Появилось видео с Егором Глебом.

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Персона
Ани Лорак
Место
Россия
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