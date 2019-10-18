Лорак впервые рассказала, как закрутила роман с молодым любовником

Украинская певица Ани Лорак впервые рассказала, как закрутила роман с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом.

Так, подробностями она поделилась в интервью журналу OK! По словам артистки, она познакомились с Егором на студии звукозаписи два-три года назад. Сначала между ними была просто дружба, которая впоследствии переросла в нечто большее.

Ани Лорак Фото из Instagram

"Мы познакомились на студии во время записи гимна для телеканала МУЗ-ТВ два-три года назад. Егор — саунд-продюсер. Когда мы записывали песню, то выяснилось, что мы оба из Украины и что у нас есть какие-то общие знакомые... Это была просто дружба и общение двух душ, просто понимание и поддержка, восхищение, уважение и любовь — в общем, все то, что должна получать женщина от мужчины", — рассказала Лорак.

Ани Лорак и Егор Глеб нежно обнимаются Фото из Instagram

Ани Лорак и Егор Глеб целуются на камеру Фото из Instagram

Певица призналась, что у нее сразу появилась симпатия к Егору. Она несколько раз обращалась к нему с предложением вместе поработать.

"Помню, как однажды подумала: было бы здорово снова с Егором встретиться, поработать. Набрала ему, а он сказал, что у него нет времени. Спустя какое-то время решила опять связаться с ним. Мы встретились на студии в Киеве и приступили к записи. Началось общение, которое было рабочего характера. Но постепенно возникала симпатия. Ничто не предвещало, как говорится", — добавила Лорак.

Ани Лорак и Егор Глеб перестали скрывать отношения Фото из Instagram

По словам певицы, возникшую симпатию она отгоняла и не хотела, чтобы ее отношения с Егором переросли во что-то серьезное. Однако они с возлюбленным очень похожи и он безумно поддерживает Ани.

"Я была еще в состоянии своего сумасшедшего дома, своих личных отношениях, не понимала, куда летит моя жизнь. Я вообще не думала, что смогу снова что-то почувствовать и открыться новому человеку. Однако мы во многом похожи, единственное — я публичный человек, а он — нет. Он очень закрытый, старается нигде со мной особо не появляться. Конечно, он приезжает, поддерживает меня, я нуждаюсь в его поддержке и рада, когда он со мной", — призналась Лорак.

Ани Лорак и Егор Глеб счастливы вместе Фото из Instagram

Однако связывать себя священными узами брака с Глебом Лорак не готова. Ведь она перестала верить в замужество.

"Я не верю в то, что это что-то дает. Вне брака мы дорожим друг другом. Есть постоянное желание как-то удивлять, радовать, завоевывать человека. А когда уже все понятно, все официально, ты уже такой: ну есть и есть. И у него такие же мысли", — отметила исполнительница.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак заподозрили во второй беременности. Так, артистка опубликовала на личной странице в Instagram видео, на котором поклонники заметили изменения в ее внешнем виде.

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