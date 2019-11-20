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20 ноября • обновлено в 20:52
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Лорак в экстравагантном мини вызвала "пожар" в сети: откровенное фото

1.2т
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Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас работает и живет в Москве, вызвала ажиотаж откровенным нарядом.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фотографию из клипа, премьера которого скоро состоится, где позирует в коротенькой юбке и топе, голяющем нижнюю часть груди.

"Не могу дождаться премьеры клипа на песню "Мы нарушаем". А вы", – спросила она у поклонников.

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Фанаты были в восторге от откровенного снимка. В комментариях отметили, что у Лорак роскошные ноги.

"Ноги. Это пожар", "Безумно ждем, это будет великолепно", "Убиваете своей красотой", "Красота", "Шикарно", – написали пользователи.

Лорак в экстравагантном мини вызвала "пожар" в сети: откровенное фото
Лорак в экстравагантном мини вызвала "пожар" в сети: откровенное фото
Лорак в экстравагантном мини вызвала "пожар" в сети: откровенное фото

Ани Лорак

Ани Лорак

instagram/anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак заподозрили во второй беременности из-за округлившегося живота. На это обратили внимание на видео с ее концертного тура "DIVA".

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Ани Лорак
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Красота фотографии фотосессия
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