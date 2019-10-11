"Она беременна": Лорак удивила сеть округлившимися формами

Скандальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, заподозрили во второй беременности.

Так, на своей странице в социальной сети Insragram артистка опубликовала видео на котором ее поклонники заметили изменения в ее внешнем виде.

instagram.com/anilorak

"Раньше песни были лучше", "Лицо, как надутое, живого места нет, как русская матрешка", "Блин, а что с ней? Опухла", "Она беременна", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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