"Она беременна": Лорак удивила сеть округлившимися формами

Скандальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, заподозрили во второй беременности.
Так, на своей странице в социальной сети Insragram артистка опубликовала видео на котором ее поклонники заметили изменения в ее внешнем виде.
instagram.com/anilorak
"Раньше песни были лучше", "Лицо, как надутое, живого места нет, как русская матрешка", "Блин, а что с ней? Опухла", "Она беременна", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ани Лорак рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила почти 10 лет в браке.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео, с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
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