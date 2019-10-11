Главная Новости
11 октября • обновлено в 13:15
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Она беременна": Лорак удивила сеть округлившимися формами

Читать материал на украинском

Скандальную украинскую певицу Ани Лорак, которая переехала в Россию, заподозрили во второй беременности.

Так, на своей странице в социальной сети Insragram артистка опубликовала видео на котором ее поклонники заметили изменения в ее внешнем виде.

"Она беременна": Лорак удивила сеть округлившимися формами

instagram.com/anilorak

Новости
Лорак заподозрили в беременности: появилось "разоблачительное" видео

"Раньше песни были лучше", "Лицо, как надутое, живого места нет, как русская матрешка", "Блин, а что с ней? Опухла", "Она беременна", - пишут в сети.

"Она беременна": Лорак удивила сеть округлившимися формами
"Она беременна": Лорак удивила сеть округлившимися формами
"Она беременна": Лорак удивила сеть округлившимися формами
"Она беременна": Лорак удивила сеть округлившимися формами

Как сообщал OBOZREVATEL:

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персона
Ани Лорак
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel