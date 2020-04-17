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17 апреля • обновлено в 22:13
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Лорак с огромными губами нарвалась на критику из-за увлечение пластикой

2.7т
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Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, нарвалась на критику из-за внешнего вида.

Так, артистка опубликовала на своей странице в Instagram серию пикантных фото, на которых позировала в топе и белых брюках с высокой талией.

Ани Лорак

Ани Лорак

Фото: instagram/anilorak

"Всегда сложно сделать выбор. А какое фото вам больше понравилось?" – спросила Лорак у поклонников.

Ани Лорак

Ани Лорак

Фото: instagram/anilorak

Ани Лорак

Ани Лорак

Фото: instagram/anilorak

Ани Лорак

Ани Лорак

Фото: instagram/anilorak

Однако пользователи сети вновь обратили внимание на то, как изменилась внешность артистки. Многие уверены, что звезда переборщила с увеличением губ.

"Рот ужасный, как у Джокера", "А можно рот еще больше сделать? Как старая утка теперь", "На себя не похожа. Зачем так уродовать себя пластикой?" – написали люди.

"А можно рот еще больше сделать?" Лорак разгромили из-за внешнего вида
"А можно рот еще больше сделать?" Лорак разгромили из-за внешнего вида
"А можно рот еще больше сделать?" Лорак разгромили из-за внешнего вида

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак поделилась новым фото с Сергеем Лазаревым и поздравила артиста с днем рождения.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Ани Лорак
Теги
шоу-бизнес шоу
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Комментарии
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Дурачок Русский
Дурачок Русский
Красивая женщина на голубом огоньке можно снимать
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Qurd Boz
Qurd Boz
Вата, бррр !
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