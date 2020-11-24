Лорак разочаровала фанов новым клипом: его сравнили с "вечеринкой в наркопритоне"

Украинская певица Ани Лорак, которая в настоящее время проживает в России, представила новый клип на песню "Страдаем и любим", и нарвалась на критику в сети.

Соответствующий ролик был опубликован на официальном канале звезды на YouTube. В кадре Лорак появляется с длинными волосами и в блестящем обтягивающем костюме, который подчеркнул ее формы. По сюжету клипа, певица оказывается на шумной вечеринке (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Любовь и боль, радость и печаль – все сплетается воедино. Возможно, в этом и есть сама жизнь, с ее удивительными поворотами", – прокомментировала новый клип певица.

Видео вызвало бурную реакцию у поклонников Лорак. В частности, фанаты назвали клип "ужасным и дешевым". А также отметили, что сюжет больше напоминает им "вечеринку в наркопритоне".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак подогрела слухи о тайной помолвке с 27-летним возлюбленным Егором Глебом, новым фото. Поклонники увидели на ее безымянном пальце правой руки обручальное кольцо.