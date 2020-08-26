Лорак разгромили в сети за неудачную пластику. Фото

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, в очередной нарвалась на критику из-за внешнего вида.

Так, 41-летняя знаменитость опубликовал на личной странице в Instagram фото, на котором позировала в белом топе и джинсовых шортах. Свой образ Лорак дополнила ярким макияжем и собранными в пучок волосами.

Лорак разгромили за неудачную пластику (Instagram Ани Лорак)

Пользователи обратили внимание на то, как изменилась внешность артистки. Многие уверены, что певица переборщила с пластическими операциями, испортив свою естественную красоту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак поделилась секретами идеальных форм. Она отметила, что ей пришлось удалить пять продуктов из своего рациона для стройной фигуры.