Лорак разгромили в сети за неудачную пластику. Фото

Юля Ухина Люди 16:25, 26.08.2020

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, в очередной нарвалась на критику из-за внешнего вида.

Так, 41-летняя знаменитость опубликовал на личной странице в Instagram фото, на котором позировала в белом топе и джинсовых шортах. Свой образ Лорак дополнила ярким макияжем и собранными в пучок волосами.

Лорак разгромили за неудачную пластику (Instagram Ани Лорак)

Пользователи обратили внимание на то, как изменилась внешность артистки. Многие уверены, что певица переборщила с пластическими операциями, испортив свою естественную красоту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак поделилась секретами идеальных форм. Она отметила, что ей пришлось удалить пять продуктов из своего рациона для стройной фигуры.

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