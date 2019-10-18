"Достала эта порнуха!" Полуголую Лорак раскритиковали за пошлые танцы

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, разозлила поклонников вульгарными танцами.

Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она плясала по сцене в купальнике на одном из своих концертов "Шоу Дива" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мои дорогие! Вот и подошел к завершению наш тур "Шоу Дива". Спасибо всем, кто побывал на наших концертах", — написала Лорак.

Ани Лорак Фото из Instagram

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они засыпали ее негативными комментариями.

Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Ани Лорак, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

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