"Достала эта порнуха!" Полуголую Лорак раскритиковали за пошлые танцы

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, разозлила поклонников вульгарными танцами.
Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она плясала по сцене в купальнике на одном из своих концертов "Шоу Дива" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Мои дорогие! Вот и подошел к завершению наш тур "Шоу Дива". Спасибо всем, кто побывал на наших концертах", — написала Лорак.
Ани Лорак
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они засыпали ее негативными комментариями.
Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Ани Лорак, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Ани Лорак сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Ани Лорак без белья
Фото из Instagram
Ани Лорак продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Ани Лорак засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Соблазнительная Ани Лорак
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!