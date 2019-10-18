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18 октября • обновлено в 08:43
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"Достала эта порнуха!" Полуголую Лорак раскритиковали за пошлые танцы

2.9т Читать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, разозлила поклонников вульгарными танцами.

Соответствующее видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она плясала по сцене в купальнике на одном из своих концертов "Шоу Дива" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мои дорогие! Вот и подошел к завершению наш тур "Шоу Дива". Спасибо всем, кто побывал на наших концертах", — написала Лорак.

Ани Лорак

Ани Лорак

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они засыпали ее негативными комментариями.

"Достала эта порнуха!" Полуголую Лорак раскритиковали за пошлые танцы
"Достала эта порнуха!" Полуголую Лорак раскритиковали за пошлые танцы
"Достала эта порнуха!" Полуголую Лорак раскритиковали за пошлые танцы
"Достала эта порнуха!" Полуголую Лорак раскритиковали за пошлые танцы
"Достала эта порнуха!" Полуголую Лорак раскритиковали за пошлые танцы
"Достала эта порнуха!" Полуголую Лорак раскритиковали за пошлые танцы

Предлагаем посмотреть и на откровенные фото Ани Лорак, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Ани Лорак сексуально позирует на камеру

Ани Лорак сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Ани Лорак без белья

Ани Лорак без белья

Фото из Instagram

Ани Лорак продемонстрировала "пятую точку"

Ани Лорак продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Ани Лорак засветила пышную грудь

Ани Лорак засветила пышную грудь

Фото из Instagram

Соблазнительная Ани Лорак

Соблазнительная Ани Лорак

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

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Персона
Ани Лорак
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70rus xxx
70rus xxx
Порнуха,какой позооор,отвратительно!!!!!!!!!!!!!!!!!,сетуют украинцы.Какие то вы не постоянные.То,"я тащусь",теперь,"куда мир смотрит"?
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Рейт Адам
Рейт Адам
70rus xxx, о,судила и ты здесь?))) Дрочишь на нее?))))
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