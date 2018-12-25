Лорак показала трогательное фото в день развод с мужем

Украинская певица Ани Лорак показала, как выглядит ее украшенный к новогодним и рождественским праздникам дом.

Певица обнародовала снимок в Instagram 24 декабря ― в день судебного заседания относительно ее развода с мужем Муратом Налчаджиоглу. На фото она стоит вместе со своей семилетней дочерью Софией.

"Мы нарядили елочку. Значит, скоро будет Новый год", ― подписала трогательное фото с ребенком Лорак.

Ани Лорак и София Налчаджиоглу Instagram

В комментариях к посту поклонники артистки пожелали ей оставить все невзгоды в уходящем году и справиться с трудностями.

"Пусть все тревоги остаются в этом году, а счастье, удача и любовь будут с вами навсегда", ― поддержали ее подписчики.

Instagram

Ани Лорак с мужем и дочерью hochu.ua

Как писал OBOZREVATEL, скандальная певица Ани Лорак официально подала на развод после слухов об измене ее мужа.

Процесс расторжения брака официально стартовал во вторник, 4 декабря. Заседание было назначено на 24 декабря в Шевченковском районном суде Киева.