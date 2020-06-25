Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж в сети откровенными фото.

Так, 41-летняя артистка на личной странице в Instagram разместила кадры, на которых позирует в светло-салатовом топе и мини-шортах. На фото видно, что под ее костюмом нет бюстгальтера.

Сверкающий образ Лорак дополняли сапоги с острым носком. В своем посте Каролина также указала, что после карантина соскучилась по поклонникам и концертам.

Лорак показала пикантные фото без белья: в сети ажиотаж Instagram Ани Лорак

"Хочу к вам! Скучаю за нашими встречами!", – написала исполнительница.

В комментариях под снимками фанаты расхвалили Лорак за нежный и женственный образ. Многие из них также добавили, что тоже скучали по артистке.

Лорак показала пикантные фото без белья: в сети ажиотаж Instagram Ани Лорак

"Ого! Каролина, ну зачем вы такая красивая?" – похвалили звезду поклонники.

"Очень красивые фотографии! Мы тоже по вам очень соскучились", – добавили другие.

Отметим, всего за несколько часов снимки Ани Лорак оценили лайками почти 100 тысяч пользователей.

Лорак показала пикантные фото без белья: в сети ажиотаж Instagram Ани Лорак

Лорак показала пикантные фото без белья: в сети ажиотаж Instagram Ани Лорак

Лорак показала пикантные фото без белья: в сети ажиотаж Instagram Ани Лорак

Лорак показала пикантные фото без белья: в сети ажиотаж Instagram Ани Лорак

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак поделилась секретами идеальных форм. Она отметила, что ей пришлось удалить пять продуктов из своего рациона для стройной фигуры.