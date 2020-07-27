Лорак поделилась раритетным снимком и неприятно удивила поклонников

Елена Кордунова Люди 12:04, 27.07.2020 Обновлено: 12:14, 27.07.2020

Украинская певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет в РФ, похвасталась архивным снимком со всемирно известной рок-звездой Миком Джаггером. Фанатов поразили изменения в ее внешности.

Фото было сделано около 20 лет назад. С того времени внешность исполнительницы заметно изменилась, многие поклонники отметили, что тогда она выглядела менее привлекательно, нежели сейчас. Изображение опубликовано на личной странице Лорак в Instagram.

В своем посте Ани Лорак поздравила Джаггера с днем рождения – 26 июля ему исполнилось 77 лет.

Лорак показала архивный снимок с Миком Джаггером
Instagram Ани Лорак

"В начале моей творческой жизни, в одной из лондонских студий, судьба подарила мне встречу с настоящей легендой – Миком Джаггером. Сегодня у основателя рок-музыки День рождения! Happy birthday", – написала артистка.

Лорак показала архивный снимок
Instagram Ани Лорак

Многие поклонники неоднозначно отреагировали на фотографию Лорак и Джаггера. Их удивила внешность артистки, так как она заметно изменилась. Одни отметили, что в 20 лет Лорак выглядела старше, чем в 40. Другие же заметили, что тогда внешность исполнительницы была естественной, а сейчас она превратилась в "бездушную куклу".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак поделилась секретами идеальных форм. Она отметила, что ей пришлось удалить пять продуктов из своего рациона для стройной фигуры.

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