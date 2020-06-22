Лорак "отобрала" победу у Билана на Евровидении: как это произошло

Украинская певица Ани Лорак, которая представляла Украину на конкурсе Евровидение-2008 и заняла второе место, сумела одержать победу в альтернативном варианте конкурса Eurovision Again-2008.

При этом по результатам голосования она обогнала россиянина Диму Билана, который в 2008 году стал победителем на конкурсе. Результаты голосования обнародованы в Twitter-аккаунте Eurovision Again. Также новостью Лорак поделилась у себя на странице в Instagram.

"Приятно получать такие новости из Европы! Состоялся предпоследний выпуск #EurovisionAgain, в рамках которого был показан гранд-финал 2008 года. Все участники остались прежними, однако зрители проголосовали за нового победителя – хит Shady Lady Ани Лорак занял первое место", – написала Каролина.

Instagram Ани Лорак

По результатам голосования фанатов из разных стран, певица с большим отрывом обошла своего ближайшего конкурента по конкурсу – российского певца Диму Билана. Зрители отдали ему лишь 9-е место. В 2008-м российский артист одержал победу в шоу с песней Believe, опередив Ани Лорак всего на 42 балла (видео их выступлений смотрите в конце новости).

После финала шоу в Белграде (Сербия) в 2008 году Ани Лорак вручили награду Artistic Award Eurovision Song Contest, как лучшему артисту песенного конкурса. С 2002 года эту премию ежегодно получают участники шоу от имени одного из создателей Евровидения Марселя Безансона.

Лучшие 10 выступлений по версии Eurovision Again–2008 выглядят следующим образом:

Украина: Ani Lorak "Shady Lady" Греция: Kalomira "Secret Combination" Исландия: Euroband "This Is My Life" Армения: Sirusho "Qélé, Qélé" Швеция: Charlotte Perrelli "Hero" Турция: Mor ve Ötesi "Deli" Сербия: Jelena Tomašević feat. Bora Dugić "Oro" Норвегия: Maria Haukaas Storeng "Hold On Be Strong" Россия: Dima Bilan "Believe" Португалия: Vânia Fernandes "Senhora do mar (Negras águas)"

Результаты голосования Twitter Eurovision Again

Что такое Eurovision Again

Из-за пандемии коронавируса песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен, однако его организаторы запустили несколько альтернативных проектов, среди которых онлайн-шоу Europe Shine A Light и Eurovision Again.

В течение нескольких месяцев организаторы конкурса также транслировали повторы Евровидения разных лет, во время которых фанаты конкурса определяли своих фаворитов на сегодняшний день, таким образом "переигрывая" результаты конкурса. При этом официальные статусы победителей прошлых лет официально остаются закреплены за прежними фаворитами.

Как выступали Ани Лорак и Дима Билан на Евровиджении в 2008 году: видео онлайн

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