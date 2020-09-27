Лорак отмечает 42-летие: в какие громкие скандалы попадала певица

В воскресение, 27 сентября опальной украинской певице Ани Лорак, которая в настоящее время уехала из страны и живет в России, исполнилось 42 года.

За последние годы артистка стала одной из самых обсуждаемых и противоречивых персон в отечественном шоу-бизнесе, в основном из-за своей политической позиции, а также бурной жизни. OBOZREVATEL рассказывает о самых громких и известных скандалах, связанных с Ани Лорак.

Драка прямо на концерте

Ани Лорак отметила 42-летие. Instagram Ани Лорак

В августе 2014 года активисты устроили драку перед выступлением Лорак в Одессе. Около сотни человек попытались попасть в ночной клуб, где выступала звезда. Певицу бойкотировали из-за ее непатриотической позиции. Оборону возле клуба держали четыреста милиционеров, но без столкновений не обошлось. Сама певица произошедшее не комментировала: пока у входа в клуб бушевала драка, Лорак исполняла программу, которую завершила песней "Ах, Одесса", а после концерта опубликовала в соцсетях фото с подписью "У меня самые лучшие поклонники". Отметим, это был один из последних концертов Лорак в Украине, после чего она окончательно переехала в Россию и выступает преимущественно там.

Роман с женатым мужчиной

О романе знаменитого футболиста сборной Украины по футболу и киевского "Динамо" Сергея Реброва и певицы Ани Лорак ходили целые легенды. В прессе и на телевидении то и дело обсуждали их интимную связь, тем более, что в тот момент и Ребров, и Лорак были в отношениях. При этом продюсер Константин Алексеев заявлял, что роман звезд развивался весьма бурно и, по его мнению, это были настоящие чувства.

Ани Лорак празднует день рождения. Instagram Ани Лорак

Еще один продюсер, который сам имел отношения с Лорак, Юрий Фалеса рассказывал, что в начале 2000-х годов пришел на банкет вместе с Лорак, где и познакомил ее с Ребровым, который к тому моменту уже состоял в браке и имел ребенка. Впоследствии певица с футболистом стали общаться более тесно, а когда украинский нападающий переехал в Лондон, Лорак неоднократно навещала его в Англии. Также Фалеса утверждал, что, узнав о романе Лорак с Ребровым, связался с женой футболиста с целью разрушить их союз.

Вторая волна слухов о романе Реброва и Лорак возникла в 2019 году, когда певица официально развелась со своим мужем, турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. Ни сама певица, ни знаменитый спортсмен информацию не комментируют.

Публичная измена мужа

Вокруг Ани Лорак и ее супруга Мурата Налчаджиоглу летом 2018 года возник громкий скандал. Мужчину заметили в компании незнакомки в одном из ночных клубов Киева. Он трогал девушку за интимные части тела и страстно обнимал. Один из посетителей клуба снял инцидент на видео и слил в сети. Позже выяснилось, что девушка, с которой проводил время Мурат – 26-летняя жительница Киева Яна Беляева.

Ани Лорак с бывшим мужем и дочкой. viva.ua

Сама Ани Лорак не давала комментарии по поводу разлада в семье и после этого появилась вместе с мужем только на празднике 1 сентября, когда их совместная дочь София пошла в первый класс. Только спустя несколько месяцев стало известно, что Лорак подала на развод. Пара официально развелась в январе 2019 года.

Большие долги за выступления в России

Из-за своего концертного шоу DIVA артистка оказалась в больших долгах.

Лорак долгое время анонсировала выход концертной программы, которая, по ее словам, могла конкурировать с шоу топовых мировых поп-звезд. Но, как оказалось, за это ей пришлось заплатить кругленькую сумму, которая загнала ее в огромные долги. По словам Каролины (настоящее имя Ани Лорак. – Ред.), ей придется отрабатывать не один год, чтобы расплатиться с теми, у кого она одалживала.

Кадр из выступления Лорак в рамках шоу DIVA. Официальный сайт певицы

Для шоу DIVA Лорак нужно было более 210 тонн оборудования, сцена-трансформер, порядка 500 кинетических подвесов для создания трюков в воздухе, 19 лифтов, 240 сценических костюмов и команда из 250 человек.

"Сегодня ситуация складывается так, что я трачу больше, чем зарабатываю. Я – эдакая девочка, которая без конца работает и которая просто страшно устала. Работаю просто на износ! И все, о чем я мечтаю, чуть сбавить темп, выдохнуть, просто выспаться!" – рассказывала певица в одном из интервью.

Стоит также отметить, что пафосное шоу Лорак было показано преимущественно в российских городах. В Украину она с концертами так и не приехала – она придерживается пророссийской гражданской позиции, из-за чего в родной стране многие считают ее персоной нон грата, а активисты угрожают срывом выступлений.

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