Лорак отмечает 42-летие: в какие громкие скандалы попадала певица

В воскресение, 27 сентября опальной украинской певице Ани Лорак, которая в настоящее время уехала из страны и живет в России, исполнилось 42 года.

За последние годы артистка стала одной из самых обсуждаемых и противоречивых персон в отечественном шоу-бизнесе, в основном из-за своей политической позиции, а также бурной жизни. OBOZREVATEL рассказывает о самых громких и известных скандалах, связанных с Ани Лорак.

Драка прямо на концерте

В августе 2014 года активисты устроили драку перед выступлением Лорак в Одессе. Около сотни человек попытались попасть в ночной клуб, где выступала звезда. Певицу бойкотировали из-за ее непатриотической позиции. Оборону возле клуба держали четыреста милиционеров, но без столкновений не обошлось. Сама певица произошедшее не комментировала: пока у входа в клуб бушевала драка, Лорак исполняла программу, которую завершила песней "Ах, Одесса", а после концерта опубликовала в соцсетях фото с подписью "У меня самые лучшие поклонники". Отметим, это был один из последних концертов Лорак в Украине, после чего она окончательно переехала в Россию и выступает преимущественно там.

Роман с женатым мужчиной

О романе знаменитого футболиста сборной Украины по футболу и киевского "Динамо" Сергея Реброва и певицы Ани Лорак ходили целые легенды. В прессе и на телевидении то и дело обсуждали их интимную связь, тем более, что в тот момент и Ребров, и Лорак были в отношениях. При этом продюсер Константин Алексеев заявлял, что роман звезд развивался весьма бурно и, по его мнению, это были настоящие чувства.

Еще один продюсер, который сам имел отношения с Лорак, Юрий Фалеса рассказывал, что в начале 2000-х годов пришел на банкет вместе с Лорак, где и познакомил ее с Ребровым, который к тому моменту уже состоял в браке и имел ребенка. Впоследствии певица с футболистом стали общаться более тесно, а когда украинский нападающий переехал в Лондон, Лорак неоднократно навещала его в Англии. Также Фалеса утверждал, что, узнав о романе Лорак с Ребровым, связался с женой футболиста с целью разрушить их союз.

Вторая волна слухов о романе Реброва и Лорак возникла в 2019 году, когда певица официально развелась со своим мужем, турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. Ни сама певица, ни знаменитый спортсмен информацию не комментируют.

Публичная измена мужа

Вокруг Ани Лорак и ее супруга Мурата Налчаджиоглу летом 2018 года возник громкий скандал. Мужчину заметили в компании незнакомки в одном из ночных клубов Киева. Он трогал девушку за интимные части тела и страстно обнимал. Один из посетителей клуба снял инцидент на видео и слил в сети. Позже выяснилось, что девушка, с которой проводил время Мурат – 26-летняя жительница Киева Яна Беляева.

Сама Ани Лорак не давала комментарии по поводу разлада в семье и после этого появилась вместе с мужем только на празднике 1 сентября, когда их совместная дочь София пошла в первый класс. Только спустя несколько месяцев стало известно, что Лорак подала на развод. Пара официально развелась в январе 2019 года.

Большие долги за выступления в России

Из-за своего концертного шоу DIVA артистка оказалась в больших долгах.

Лорак долгое время анонсировала выход концертной программы, которая, по ее словам, могла конкурировать с шоу топовых мировых поп-звезд. Но, как оказалось, за это ей пришлось заплатить кругленькую сумму, которая загнала ее в огромные долги. По словам Каролины (настоящее имя Ани Лорак. – Ред.), ей придется отрабатывать не один год, чтобы расплатиться с теми, у кого она одалживала.

Для шоу DIVA Лорак нужно было более 210 тонн оборудования, сцена-трансформер, порядка 500 кинетических подвесов для создания трюков в воздухе, 19 лифтов, 240 сценических костюмов и команда из 250 человек.

"Сегодня ситуация складывается так, что я трачу больше, чем зарабатываю. Я – эдакая девочка, которая без конца работает и которая просто страшно устала. Работаю просто на износ! И все, о чем я мечтаю, чуть сбавить темп, выдохнуть, просто выспаться!" – рассказывала певица в одном из интервью.

Стоит также отметить, что пафосное шоу Лорак было показано преимущественно в российских городах. В Украину она с концертами так и не приехала – она придерживается пророссийской гражданской позиции, из-за чего в родной стране многие считают ее персоной нон грата, а активисты угрожают срывом выступлений.

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