Лорак о президентстве Зеленского: ничего кардинально не изменилось

Украинская певица Ани Лорак призналась, что с приходом к власти Владимира Зеленского она не заметила никаких кардинальных изменений.

Об этом народная артистка рассказала в интервью "КП в Украине".

Звезда сообщила, что не видит изменения в Украине в лучшую сторону. Также артистка заявила, что ее родина достойна самой лучшей жизни.

"Не берусь судить. Мне хочется воздержаться от того, чтобы давать оценку любой власти. Это неблагодарное дело и не мой удел. Мой удел - петь. Могу сказать, что я много общаюсь с родными, близкими в Украине и не чувствую, что что-то кардинально изменилось в лучшую сторону. Одно знаю точно: Украина достойна самой лучшей, богатой и процветающей жизни. Такие душевные и человеческие качества, которые есть у украинцев, мало где встретишь", – рассказала в интервью певица.

К слову, последний раз Лорак давала сольный концерт в Украине в 2014 году. Из-за постоянных протесов, недовольных ее выступлениями в России, певица так и не смогла представить на родине свое шоу DIVA, с которым объездила Европу и Америку. Однако звезда не теряет надежды и убеждена, что когда-то выступит в Украине.

"Конечно же, я думаю об этом. И очень хочу сделать тур по Украине с большим стадионным концертом в Киеве. Шоу DIVA - это то шоу, которое должны увидеть в Украине. Оно получило всевозможные награды как лучшее шоу. Но самое ценное - оно создано украинской командой. Режиссер - Олег Боднарчук, да и основа всего шоу - украинцы. Я горжусь результатом и хочу, чтобы Украина увидела этот продукт", – говорила Лорак.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Лорак сделала свой политический и нравственный выбор по отношению к Российской Федерации.