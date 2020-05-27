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27 мая • обновлено в 14:41
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Лорак нанесла удар по бывшему мужу: отобрала бизнес в России

3.2т
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Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в России, лишила бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу доли в компании, зарегистрированной в РФ.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак

cosmo.ru

Так, сообщается, что после развода Мурата и Ани в 2019 году мужчине принадлежала половина прибыли компании "Ани Лорак Продакшн", через которую проходят деньги за концерты артистки.

Однако теперь Лорак оформила в России статус индивидуального предпринимателя и полностью переоформила на себя компанию.

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак с дочкой Софией

Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак с дочкой Софией

kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персоны
Мурат Налчаджиоглу Ани Лорак
Место
Украина
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