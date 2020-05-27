Лорак нанесла удар по бывшему мужу: отобрала бизнес в России

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в России, лишила бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу доли в компании, зарегистрированной в РФ.
Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак
cosmo.ru
Так, сообщается, что после развода Мурата и Ани в 2019 году мужчине принадлежала половина прибыли компании "Ани Лорак Продакшн", через которую проходят деньги за концерты артистки.
Однако теперь Лорак оформила в России статус индивидуального предпринимателя и полностью переоформила на себя компанию.
Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак с дочкой Софией
kp.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 января года Ани Лорак официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
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