Лорак, Лобода и Седокова: чем занимались украинские звезды в России в день выборов

31 марта в Украине состоялись выборы президента. Звезды, которые в это время находились в РФ, не могли проголосовать, поскольку там не было избирательных участков. Украинские артисты могли воспользоваться своим избирательным правом, только покинув страну.

Анна Седокова провела вечер 31 марта на концерте у своего коллеги Алексея Свика в Подольске. Светлана Лобода покинула РФ и уехала с гастролями в Лондон, а Регина Тодоренко находится в ОАЭ. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, чем занимались украинские артисты, проживающие в России, в день выборов.

РБК-Украина

Светлана Лобода провела 31 марта в Лондоне. На протяжении всего дня она делилась фото и видео, а также рассказывала с кем и как проводит время перед концертом. Воспользовалась ли она своим избирательным правом — неизвестно.

Анна Седокова предпочла оставаться 31 марта в РФ. Целый день она показывала милые видео со своим сыном, а вечером зажигала на концерте в Подольске вместе с певцом Алексеем Свиком и Ольгой Бузовой, которая неоднократно посещала Крым и поддержала аннексию полуострова.

Ведущая Регина Тодоренко всю последнюю неделю провела в ОАЭ и вернулась ли она на родину ради выборов — неизвестно.

Скандальная Ани Лорак свое местонахождение 31 марта решила скрыть и не делилась с поклонниками ни фото, ни видео. Единственное, что она показала в этот день — это короткий ролик в Instagram, который был сделан, вероятно, на концертной площадке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, народная артистка Украины Таисия Повалий, которая периодически живет и работает в России, а также была подругой беглого президента Януковича, возмутила пользователей сети снимком из избирательного участка.

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