Лорак, Лобода и Седокова: чем занимались украинские звезды в России в день выборов

31 марта в Украине состоялись выборы президента. Звезды, которые в это время находились в РФ, не могли проголосовать, поскольку там не было избирательных участков. Украинские артисты могли воспользоваться своим избирательным правом, только покинув страну.
Анна Седокова провела вечер 31 марта на концерте у своего коллеги Алексея Свика в Подольске. Светлана Лобода покинула РФ и уехала с гастролями в Лондон, а Регина Тодоренко находится в ОАЭ. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, чем занимались украинские артисты, проживающие в России, в день выборов.
РБК-Украина
Светлана Лобода провела 31 марта в Лондоне. На протяжении всего дня она делилась фото и видео, а также рассказывала с кем и как проводит время перед концертом. Воспользовалась ли она своим избирательным правом — неизвестно.
Анна Седокова предпочла оставаться 31 марта в РФ. Целый день она показывала милые видео со своим сыном, а вечером зажигала на концерте в Подольске вместе с певцом Алексеем Свиком и Ольгой Бузовой, которая неоднократно посещала Крым и поддержала аннексию полуострова.
И хотя уже через час на этой сцене ты @alex_svik и уже целовался с другой, я все равно очень благодарна тебе за наш #Шантарам . Петь ее с тобой на одной сцене - невероятное удовольствие. Давайте только договоримся, что на вашей свадьбе выступаю я 😉 Может и я с кем-то там поцелуюсь )) Спасибо за видео @kirill_54874 😘
Ведущая Регина Тодоренко всю последнюю неделю провела в ОАЭ и вернулась ли она на родину ради выборов — неизвестно.
#успех Вот так я танцую, когда вам нравятся выпуски #пятницаСРЕГИНОЙ @prtshow Ссылка в профиле Я сейчас много задумываюсь об этой вечной гонке за успехом: "Как стать лучше", "как заработать миллион", "как ничего не делать и быть лучше всех", "думай и богатей". Читая такие книги , я ведь и сама частенько подбадриваю себя и тешу иллюзиями , что все делаю Мега круто 😁💪🏻. Ключевое слово - #ДЕЛАЮ. Разочарование от всего прочитанного наступает в момент практики, когда понимаешь , что над собой ещё нужно много работать и каждый день учиться, чтоб достичь успеха. Порой даже обидно становилось от того, что в мотивационной книге ты представляешь себя человеком с супер силой , а на деле... Прочитав тонну этой мотивационной литературы, я сделала вывод, что можно пролистать миллион страниц с полным чувством уверенности в себе, но только настоящие стрессовые ситуации дают нам возможность расти , развивать скорость мысли, скорость принятия решений, закаляют характер и двигают вперёд! Напишите в комментах название книги , которая изменила вашу жизнь, если такая есть ) #регинатодоренко #регинапутешественница
Скандальная Ани Лорак свое местонахождение 31 марта решила скрыть и не делилась с поклонниками ни фото, ни видео. Единственное, что она показала в этот день — это короткий ролик в Instagram, который был сделан, вероятно, на концертной площадке.
Как ранее писал OBOZREVATEL, народная артистка Украины Таисия Повалий, которая периодически живет и работает в России, а также была подругой беглого президента Януковича, возмутила пользователей сети снимком из избирательного участка.
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