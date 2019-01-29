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Лорак испугала поклонников мрачным фото без макияжа

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Украинская певица Ани Лорак, которая переживает развод с супругом Муратом Налчаджиоглу, продемонстрировала поклонникам снимок без макияжа.

Соответствующее фото она опубликовала в своем Instagram, удивив пользователей мрачным настроением.

"Каждый день дарит нам новые краски. Как ваши дела", – спросила Лорак у пользователей.

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Певица облачилась во все черное, дополнив образ джинсовыми шортами. Также она сфотографировалась с российской актрисой Олесей Судзиловской.

"Неравнодушные мамаши Олеся Судзиловская и Ани Лорак без кино-сценического грима в долгожданной атмосфере обучения на лекции о взаимоотношениях детей и взрослых", – подписала снимок актриса.

Неравнодушные мамаши Олеся Судзиловская #олесясудзиловская и Ани Лорак @anilorak #анилорак без кино-сценического грима в долгожданной атмосфере обучения на лекции о взаимотношениях детей и взрослых, (между собой в том числе), доктора Александра Колмановского #александрколмановский . Идем по плану. Домашняя работа выполняется - взаимоотношения совершенствуются, карьера строится, самообразование в процессе!😉💪🏼 #olesyasudzilovskaya #актриса #actress #налекции #учитьсяникогданепоздно #study #students #студенты

Допис, поширений Олеся Судзиловская (@olesya_sudzilovskaya)

В сети заметили, что Судзиловская выглядит моложе Лорак, а украинская певица сильно похудела.

"Совсем исхудала", "Цвет настроения черный", "Олеся моложе Лорак выглядит", – написали поклонники в комментариях.

Лорак испугала поклонников мрачным фото без макияжа
Лорак испугала поклонников мрачным фото без макияжа
Лорак испугала поклонников мрачным фото без макияжа
Лорак испугала поклонников мрачным фото без макияжа
Лорак испугала поклонников мрачным фото без макияжа
Лорак испугала поклонников мрачным фото без макияжа
Лорак испугала поклонников мрачным фото без макияжа

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак позировала в откровенном наряде, демонстрируя свое тело.

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Персона
Ани Лорак
Место
Россия
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