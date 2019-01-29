Лорак испугала поклонников мрачным фото без макияжа

Украинская певица Ани Лорак, которая переживает развод с супругом Муратом Налчаджиоглу, продемонстрировала поклонникам снимок без макияжа.
Соответствующее фото она опубликовала в своем Instagram, удивив пользователей мрачным настроением.
"Каждый день дарит нам новые краски. Как ваши дела", – спросила Лорак у пользователей.
Певица облачилась во все черное, дополнив образ джинсовыми шортами. Также она сфотографировалась с российской актрисой Олесей Судзиловской.
"Неравнодушные мамаши Олеся Судзиловская и Ани Лорак без кино-сценического грима в долгожданной атмосфере обучения на лекции о взаимоотношениях детей и взрослых", – подписала снимок актриса.
Неравнодушные мамаши Олеся Судзиловская #олесясудзиловская и Ани Лорак @anilorak #анилорак без кино-сценического грима в долгожданной атмосфере обучения на лекции о взаимотношениях детей и взрослых, (между собой в том числе), доктора Александра Колмановского #александрколмановский . Идем по плану. Домашняя работа выполняется - взаимоотношения совершенствуются, карьера строится, самообразование в процессе!😉💪🏼 #olesyasudzilovskaya #актриса #actress #налекции #учитьсяникогданепоздно #study #students #студенты
В сети заметили, что Судзиловская выглядит моложе Лорак, а украинская певица сильно похудела.
"Совсем исхудала", "Цвет настроения черный", "Олеся моложе Лорак выглядит", – написали поклонники в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак позировала в откровенном наряде, демонстрируя свое тело.
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