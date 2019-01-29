Лорак испугала поклонников мрачным фото без макияжа

Украинская певица Ани Лорак, которая переживает развод с супругом Муратом Налчаджиоглу, продемонстрировала поклонникам снимок без макияжа.

Соответствующее фото она опубликовала в своем Instagram, удивив пользователей мрачным настроением.

"Каждый день дарит нам новые краски. Как ваши дела", – спросила Лорак у пользователей.

Певица облачилась во все черное, дополнив образ джинсовыми шортами. Также она сфотографировалась с российской актрисой Олесей Судзиловской.

"Неравнодушные мамаши Олеся Судзиловская и Ани Лорак без кино-сценического грима в долгожданной атмосфере обучения на лекции о взаимоотношениях детей и взрослых", – подписала снимок актриса.

В сети заметили, что Судзиловская выглядит моложе Лорак, а украинская певица сильно похудела.

"Совсем исхудала", "Цвет настроения черный", "Олеся моложе Лорак выглядит", – написали поклонники в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак позировала в откровенном наряде, демонстрируя свое тело.

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