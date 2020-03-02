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2 марта • обновлено в 15:55
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Лопес воспроизвела свой легендарный образ спустя 20 лет: как изменилась звезда

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Американская певица Дженнифер Лопес произвела фурор, появившись на семейном завтраке в спортивном костюме с тропическим принтом.

Так, повседневный наряд был вдохновлен откровенным полупрозрачным платьем от Versace, в котором Лопес 20 лет назад появилась на премии "Грэмми". К слову, свой образ певица разбавила белой майкой и кроссовками от "JLo". Соответствующие снимки были опубликованы изданием Daily Mail.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Новости
Легендарная американская актриса надела на "Оскар-2020" платье шестилетней давности. Фото
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: dailymail.co.uk

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Фото: dailymail.co.uk

Дженнифер Лопес на завтраке с семьей

Дженнифер Лопес на завтраке с семьей

Фото: dailymail.co.uk

Отметим, что недавно Дженнифер Лопес также появилась в копии платья 20-летней давности на показе Versace весна-лето 2020.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лопес поделилась с поклонниками ярким фото, на котором позировала в белом купальнике. Это вызвало ажиотаж в сети.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Дженнифер Лопес
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