Лолиту взбесил комментарий поклонника в соцсети: резкий ответ певицы

Российская певица украинского происхождения Лолита резко ответила своему поклоннику в соцсети на обвинение в использовании фонограммы.
Так, соответствующий диалог между артисткой и одним из пользователей произошел под публикацией знаменитости на ее странице в Instagram.
Лолита
starhit.ru
В частности, в соцсети певица опубликовала видео со своих выступлений в Германии. В комментариях многие фанаты засыпали Лолиту комплиментами, однако были и те, кто раскритиковал пение звезды.
"Как обычно под фонограмму. Как-то услышала Лолиту вживую – пипец, уже нет голоса или была не в голосе...", – написал один из пользователей.
Артистка не стала игнорировать обвинение подписчика, и резко ответила в комментариях:
"За базар отвечаешь?"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская рассказала, как подсела на наркотики после 40 лет, а также раскрыла грязные подробности жизни. По словам певицы, вся проблема заключалась в том, что она попробовала наркотики слишком поздно, "когда все уже отгуляли".
Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!