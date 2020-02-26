Главная Новости
26 февраля • обновлено в 09:06
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Лолиту взбесил комментарий поклонника в соцсети: резкий ответ певицы

6.8т
Читать материал на украинском

Российская певица украинского происхождения Лолита резко ответила своему поклоннику в соцсети на обвинение в использовании фонограммы.

Так, соответствующий диалог между артисткой и одним из пользователей произошел под публикацией знаменитости на ее странице в Instagram.

Лолита

Лолита

starhit.ru

Новости
Сколько стоят песни Лободы и Лолиты: автор знаменитых треков озвучил цифры

В частности, в соцсети певица опубликовала видео со своих выступлений в Германии. В комментариях многие фанаты засыпали Лолиту комплиментами, однако были и те, кто раскритиковал пение звезды.

"Как обычно под фонограмму. Как-то услышала Лолиту вживую пипец, уже нет голоса или была не в голосе...", – написал один из пользователей.

Артистка не стала игнорировать обвинение подписчика, и резко ответила в комментариях:

"За базар отвечаешь?"

Лолиту взбесил комментарий поклонника в соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская рассказала, как подсела на наркотики после 40 лет, а также раскрыла грязные подробности жизни. По словам певицы, вся проблема заключалась в том, что она попробовала наркотики слишком поздно, "когда все уже отгуляли".

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Лолита
Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
14
17
Смешно
0
Интересно
2
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivanov Vlad
Ivanov Vlad
Лолита певица? )) Как по мне, то она больше даже балерина, чем певица....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги