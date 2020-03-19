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19 марта • обновлено в 14:51
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Лолита ярко высмеяла людей, которые зарабатывают на коронавирусе: будет выпускать туалетную бумагу

1.3т
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Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская потроллила предпринимателей, которые пытаются нажиться на пандемии коронавируса.

Так, она заявила, что живет в эпоху, когда массово сметаются с полок продукты, покупают медицинские маски и туалетную бумагу. Поэтому она "решила не отставать и начать производство собственной туалетной бумаги". Об этом Милявская заявила в ролике, который опубликовала на личной странице в Instagram (смотрите ниже).

Лолита Милявская

Лолита Милявская

Фото: instagram/lolitamilyavskaya

"Я поняла, что живу в эпоху, когда сметаются все просроченные продукты. Браво, ребята заработали! Все, что лежало на полках, сметено. Больше всех заработали, наверное, и те, кто выпускает медицинские маски и туалетную бумагу. Поэтому я решила не отставать и начинаю производство собственной туалетной бумаги. Могу помочь не только нашей стране, но и всем", – сказала певица.

По словам Милявской, ее продукция будет называться "Иди в ж*пу".

Лолита Милявская

Лолита Милявская

Фото: instagram/lolitamilyavskaya

"Моя туалетная бумага будет называться "Иди в ж*пу". Извините, пока у меня не было наборов печатей, я писала шариковой ручкой", подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, выпустила песню про коронавирус. Трек под названием "Пандемия" разозлил сеть.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Лолита Милявская
Место
Россия
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