"Сидя на унитазе": Лолита возмутила сеть полуголым видео

Российская певица Лолита Милявская, которая недавно развелась со своим мужем теннисистом Дмитрием Ивановым, возмутила пользователей сети видео в белье.

Так, артистка сняла себя сидя на стуле в черном боди и разместила ролик в социальной сети Instagram.

utro.ru

"На горшке и в неглиже. Бред какой-то", "Сидя на унитазе. Мать, это уже слишком", "Подумал, на унитазе восседаешь", "Впечатление, что Лолита сидит на "толчке". Ни добавить, ни прибавить", "Кто ценит Лолиту за ее откровение, раздетая и обо всех своих грехах перед народом говорит, иди в церковь там и исповедуйся, но зачем перед народом, а некоторые еще ее за это любит, а я считаю, что вульгарность, Наглость побеждает!?", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ распространили информацию и фотографии Иванова с новой пассией. Девушка является весьма состоятельной. У нее есть 14-летняя дочь.

Милявская вышла замуж за теннисиста Дмитрия Иванова в 2010 году. Разница в возрасте у них составляла 11 лет. В начале июля 2019 года стало известно, что они внезапно развелись. чтобы больше не выяснять отношения.

Позже Иванов прокомментировал расставание с певицей, рассказав, что еще не оправился.

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