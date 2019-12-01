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1 декабря • обновлено в 17:42
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"Сидя на унитазе": Лолита возмутила сеть полуголым видео

1.4т
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Российская певица Лолита Милявская, которая недавно развелась со своим мужем теннисистом Дмитрием Ивановым, возмутила пользователей сети видео в белье.

Так, артистка сняла себя сидя на стуле в черном боди и разместила ролик в социальной сети Instagram.

"Сидя на унитазе": Лолита возмутила сеть полуголым видео

utro.ru

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"На горшке и в неглиже. Бред какой-то", "Сидя на унитазе. Мать, это уже слишком", "Подумал, на унитазе восседаешь", "Впечатление, что Лолита сидит на "толчке". Ни добавить, ни прибавить", "Кто ценит Лолиту за ее откровение, раздетая и обо всех своих грехах перед народом говорит, иди в церковь там и исповедуйся, но зачем перед народом, а некоторые еще ее за это любит, а я считаю, что вульгарность, Наглость побеждает!?", - пишут в сети.

"Сидя на унитазе": Лолита возмутила сеть полуголым видео
"Сидя на унитазе": Лолита возмутила сеть полуголым видео
"Сидя на унитазе": Лолита возмутила сеть полуголым видео
"Сидя на унитазе": Лолита возмутила сеть полуголым видео
"Сидя на унитазе": Лолита возмутила сеть полуголым видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ распространили информацию и фотографии Иванова с новой пассией. Девушка является весьма состоятельной. У нее есть 14-летняя дочь.

Милявская вышла замуж за теннисиста Дмитрия Иванова в 2010 году. Разница в возрасте у них составляла 11 лет. В начале июля 2019 года стало известно, что они внезапно развелись. чтобы больше не выяснять отношения.

Позже Иванов прокомментировал расставание с певицей, рассказав, что еще не оправился.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Мария Дидык
Персона
Лолита
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Для самка кацaпа унитаз скрепная вещь! Да, твари расейские? Особенно украденный унитаз! И старые труселя! Вот и сyки кацaпские подтянулись.
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