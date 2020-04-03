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3 апреля • обновлено в 08:44
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Лолита шокировала признанием о сексуальном домогательстве

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Российская певица Лолита Милявская рассказала, как в шесть лет стала жертвой сексуального домогательства.

Об ужасном инциденте артистка вспомнила в YouTube-шоу "Что было дальше?"

Лолита

Лолита

teleprogramma.pro

Так, по словам Лолиты, история произошла в Киеве, когда она училась в первом классе.

"После уроков мы ходили в ближайший универмаг дружной компанией что-нибудь украсть из канцелярских товаров. Мы распределили, кто что возьмет. Я выбрала себе самый маленький предмет – стерку. Наши все уже стырили и ушли, а я осталась одна у прилавка. Потянулась к резинке, потом положила ее обратно, потому что было очень страшно. И я зависла у прилавка, почему-то положила руку на него тыльной стороной, так что ладонь была сзади. И вот тут оно и произошло... Вдруг я поняла, что в моей руке что то очень теплое. Я начала это ощупывать, подумала, пластилин кто-то в руку мне положил. И вы не поверите: поворачиваюсь, стоит дяденька – и он положил мне в руку свой половой член! Я была в первом классе", вспоминает певица.

Лолита

Лолита

utro.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лолита Милявская открестилась от своего заявления о том, что Крым – это Украина.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Лолита Милявская
Место
Россия
Тег
Новости России
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