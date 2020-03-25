Российская певица Лолита Милявская резко высказалась о своем пятом муже Дмитрие Иванове.

Так, в прямом эфире с телеведущей Настей Ивлеевой в Instagram, знаменитость призналась, что брак с Ивановым был ошибкой.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов hellomagazine.com

По словам Лолиты, она думала, что мужчина – ее последний шанс.

"Нельзя жить с уродами. Во мне не было чувства самодостаточности. Ты, как дура, начинаешь в 45 думать, что это последний шанс. И если ты это упустишь, все – больше не будет ничего. И я сделала эту ошибку", – говорит Милявская.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов eg.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская призналась, что в 40 лет пустилась во все тяжкие. Она нюхала кокаин, тусовалась и в ее жизни появился секс на одну ночь.

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