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25 марта • обновлено в 09:57
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Лолита резко высказалась об экс-муже Дмитрие Иванове

1.7т
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Российская певица Лолита Милявская резко высказалась о своем пятом муже Дмитрие Иванове.

Так, в прямом эфире с телеведущей Настей Ивлеевой в Instagram, знаменитость призналась, что брак с Ивановым был ошибкой.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

hellomagazine.com

По словам Лолиты, она думала, что мужчина – ее последний шанс.

"Нельзя жить с уродами. Во мне не было чувства самодостаточности. Ты, как дура, начинаешь в 45 думать, что это последний шанс. И если ты это упустишь, все – больше не будет ничего. И я сделала эту ошибку", – говорит Милявская.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

eg.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская призналась, что в 40 лет пустилась во все тяжкие. Она нюхала кокаин, тусовалась и в ее жизни появился секс на одну ночь.

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Автор
Анна Михно
Персона
Лолита Милявская
Место
Россия
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