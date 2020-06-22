Лолита рассказала о выходках бывшего мужа: приходил пьяный и избитый
Российская певица Лолита Милявская рассказала, что ее бывший муж Дмитрий Иванов во время их брака не раз приходил домой будучи "вусмерть пьяным и избитым".
Таким образом звезда в эфире программы "Пусть говорят" прокомментировала недавнее заявление Иванова о том, что она вместе с адвокатом Сергеем Жориным причастна к его избиению и госпитализации в мае.
"Было ли такое раньше? Было. Жизнь большая. И тут я никого не обвиняю. Я никогда из себя не делаю девственницу в белом пальто. Поэтому с ним было, когда он приходил вусмерть пьяным и избитым. На вопрос, что произошло, отвечал, что подрался с таксистом... У человека есть проблема – нарциссическое расстройство. И оно активно проявилось после секты. Все, что сейчас происходит, является отклонением. Он у меня вызывает жалость. Его бы положить на специальное лечение", – поделилась певица.
Отмечается, что вскоре бывший муж Лолиты опроверг нападение. К слову, как выяснилось позже, на самом деле Дмитрий Иванов попал в ДТП на квадроцикле, гоняя по закрытому коттеджному поселку.
"Был он бухой или накуренный, или под чем-то серьезным, потому что ни тормозного пути, ничего нет", – рассказывали очевидцы аварии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Милявская вышла замуж за теннисиста Дмитрия Иванова в 2010 году. Разница в возрасте у них составляла 11 лет. В начале июля 2019 года стало известно, что они внезапно развелись, чтобы больше не выяснять отношения.
Вскоре Иванов прокомментировал расставание с певицей, рассказав, что еще не оправился.
Затем вскрылась правда о том, сколько Лолита заработала на разводе.