Лолита рассказала о выходках бывшего мужа: приходил пьяный и избитый

Российская певица Лолита Милявская рассказала, что ее бывший муж Дмитрий Иванов во время их брака не раз приходил домой будучи "вусмерть пьяным и избитым".

Таким образом звезда в эфире программы "Пусть говорят" прокомментировала недавнее заявление Иванова о том, что она вместе с адвокатом Сергеем Жориным причастна к его избиению и госпитализации в мае.

"Было ли такое раньше? Было. Жизнь большая. И тут я никого не обвиняю. Я никогда из себя не делаю девственницу в белом пальто. Поэтому с ним было, когда он приходил вусмерть пьяным и избитым. На вопрос, что произошло, отвечал, что подрался с таксистом... У человека есть проблема – нарциссическое расстройство. И оно активно проявилось после секты. Все, что сейчас происходит, является отклонением. Он у меня вызывает жалость. Его бы положить на специальное лечение", – поделилась певица.

Отмечается, что вскоре бывший муж Лолиты опроверг нападение. К слову, как выяснилось позже, на самом деле Дмитрий Иванов попал в ДТП на квадроцикле, гоняя по закрытому коттеджному поселку.

"Был он бухой или накуренный, или под чем-то серьезным, потому что ни тормозного пути, ничего нет", – рассказывали очевидцы аварии.

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