Лолита рассказала о своем новом любовнике: "Я не готова спать с дедом!"

Кристина Долматова Люди 09:50, 14.04.2020 Обновлено: 09:57, 14.04.2020

Известная российская певица Лолита Милявская рассказала, что состоит в новых отношениях.

Так, 56-летняя звезда призналась, что новый избранник моложе нее на восемь лет. Однако отметила, что он является солидным и успешным мужчиной, который способен обеспечить ее всем необходимым. Об этом Милявская сообщила в Instagram-шоу телеведущей Ольги Бузовой.

Лолита Милявская
Фото: Global Look Press

"Он нормальный чувак, состоялся во всех отношениях. Мне 56, ему 48, немного моложе. Но дед мне не нужен. Я еще не настолько стара, чтобы спать с дедом!" – сказала Милявская.

Ольга Бузова и Лолита Милявская
Скриншот с видео

Отметим, что имя своего нового возлюбленного певица скрывает, лишь намекает: он – полная противоположность ее пятому мужу Дмитрию Иванову.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов
Фото: segodnya.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская призналась, что во время самоизоляции сделала пластическую операцию.

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