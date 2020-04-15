Лолита рассказала о неприятностях из-за Крыма

Мария Дидык Люди 12:31, 15.04.2020

Российская певица Лолита Милявская, которая сделала скандальное заявление о войне на Донбассе, заявила, что наткнулась на негатив в РФ из-за своих высказываний о Крыме.

Об этом она рассказала в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

В декабре 2018-го года на канале "Крючок ТВ" Лолита сказала: "Для меня Крым – это по-прежнему Украина" и после этого в РФ у нее начались проблемы.

"Я сказала: "В моем сердце...". Каких п*здюлей я получила в России за эту фразу. Но вот к чести России: с утра первым мне звонит Киркоров и говорит: "Что у тебя произошло?" А я спала еще. "Да ничего вроде бы". Ведь фразы вырезаны из контекста. То есть произошел вброс. Вброс сделали так, что "Милявская признала..." Твою мать, кто такая Милявская? Я вообще дипломат? "Милявская признала Крым". Большего абсурда я даже представить себе не могла. Поэтому дальше я опубликовала целиком интервью – и все успокоилось за сутки. Но уже у моих коллег начали просить комментарии. Все говорят: "Мы знаем ее. Она точно...", - сказала артистка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский журналист Дмитрий Гордон жестко осадил российскую певицу украинского происхождения Лолиту.

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