"Собирали бутылки и бычки": Лолита рассказала, как жила после переезда из Киева в Москву

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская рассказала, как жила в Москве после переезда из Киева.

Так, по словам певицы. ей приходилось собирать бутылки и бычки. Об этом она рассказала в интервью "Москвич Mag".

"Это был тяжелый период, когда мы собирали бутылки и бычки у лифта, потому что не хватало денег на сигареты — тогда я еще курила. Меня учили обжигать фильтр от сигарет на свечке — для дезинфекции, в результате я заработала стоматит. Но поскольку медицина была бесплатна и доступна, мне его быстро вылечили без всякого блата. Еще помню ночевки в подвалах у бардов, которых знал Цекало. Он вообще был знаком со множеством интересных и талантливых людей, которые еще и были москвичами. Меня впечатлила жизнь этих людей: такой взрослый пионерский лагерь с песнями у костра и вином", — сказала Лолита.

Однажды в гости к Лолите и Цекало пришел иностранный продюсер. Он был крайне удивлен условиями, в которых жили артисты.

"Когда он попал в нашу коммуналку, у него потекли слезы. А увидев черно-белый телевизор с трубой, вдруг просветлел, улыбнулся и сказал: "Я понял! Вы просто так любите!" Но наша нищета нас абсолютно не смущала", — отметила певица.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица украинского происхождения Лолита Милявская сделала скандальное заявление о войне на Донбассе. Так, она заявила, что Россия не начинала этот конфликт.

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