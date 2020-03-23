Лолита рассказала, как чуть не умерла из-за наркотиков. Видео

Российская певица Лолита Милявская вспомнила, как в 40 лет подсела на наркотики.

Так, по словам звезды, она употребляла запрещенные вещества в течение года. Она поняла, что с этим надо заканчивать, когда почувствовала – "еще немножко и она отбросил концы". Об этом Милявская рассказала во время прямого эфира телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в Instagram (видео смотрите ниже).

Лолита Милявская Фото: gazeta.ru

"Я об этом очень сожалею... Этот год я запомню на всю жизнь. Я слезла, потому что поняла, что еще немножко и сдохну. Я перечитала всю литературу на эту тему и бросила это дело. В противном случае я бы отбросила концы", – сказала певица.

Также Милявская добавила, что из-за наркотиков она теперь испытывает проблемы с сосудами. Ей даже пришлось бросить курить и теперь певица ведет нормальный образ жизни.

Анастасия Ивлеева и Лолита Милявская Скриншот с видео

"Этот год употребления "белого порошка" в 40 лет отразился на здоровье сейчас, когда мне 56 лет. Я расплачиваюсь проблемами с сосудами, из-за которых мне пришлось бросить курить и начать вести нормальный образ жизни, который меня порой раздражает. Это я в интернете могу бузить, а так я на домашнем спокойном режиме", – поделилась Лолита.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская призналась, что в 40 лет пустилась во все тяжкие. Она нюхала кокаин, тусовалась и в ее жизни появился секс на одну ночь.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.