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20 ноября • обновлено в 16:20
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Лолита попала в громкий скандал из-за бывшего мужа

1.3т
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Российскую певицу Лолиту Милявскую допросила полиция из-за ее бывшего мужа. Так, страницы Дмитрия Иванова в социальных сетях взломали неизвестные и под подозрение попала артистка.

Информацию, которую злоумышленники получили на личных страницах Иванова, слили в сеть, пишет Telegram-канал Mash.

Лолита попала в громкий скандал из-за бывшего мужа

hellomagazine.com

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Полиция допросила Лолиту Милявскую по делу о взломе почты ее мужа, поскольку номер телефона, которым воспользовались хакеры, принадлежит самой певице.

Муж звезды просит полицию возбудить уголовное дело сразу по двум статьям: неправомерный доступ к информации и нарушение тайны переписки.

Лолита попала в громкий скандал из-за бывшего мужа

КП

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Милявская вышла замуж за теннисиста Дмитрия Иванова в 2010 году. Разница в возрасте у них составляла 11 лет. В начале июля 2019 года стало известно, что они внезапно развелись, чтобы больше не выяснять отношения.

  • Вскоре Иванов прокомментировал расставание с певицей, рассказав, что еще не оправился.

  • Официально развод еще не оформлен, в чем Иванов обвинил прессу. Он также раскрыл подробности отношений с артисткой.

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Автор
Мария Дидык Мария Дидык
Персона
Лолита
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