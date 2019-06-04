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Лолита показала в сети полуобнаженную грудь: горячее видео

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Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская удивила поклонников пикантным видео.

Так, ролик звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем смелая 55-летняя Лолита показала лицо без ретуши и свою пышную грудь в откровенном купальнике (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я тут подумала… Все в купальниках снимаются, я тоже хочу. Сайз+ пошел (направила камеру на декольте). Все, дальше не покажу. Могу показать мужа", — пошутила певица.

Лолита показала в сети полуобнаженную грудь: горячее видео

Лолита Милявская

Фото из Instagram

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Отметим, что в комментариях к публикации поклонники восхитились смелостью певицы и засыпали ее комплиментами.

Лолита показала в сети полуобнаженную грудь: горячее видео
Лолита показала в сети полуобнаженную грудь: горячее видео
Лолита показала в сети полуобнаженную грудь: горячее видео
Лолита показала в сети полуобнаженную грудь: горячее видео
Лолита показала в сети полуобнаженную грудь: горячее видео
Лолита показала в сети полуобнаженную грудь: горячее видео
Лолита показала в сети полуобнаженную грудь: горячее видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская рассказала, что была на грани жизни и смерти из-за алкогольной и наркотической зависимости. Певица призналась, что в свое время даже выходила на сцену в пьяном виде.

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Персона
Лолита
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