Лолита отреагировала на скандал с телеканалом, который закрыл ее лицо смайликом в эфире

Телеканал RU.TV закрыл смайликом лицо певицы Лолиты Милявской в клипе Светланы Лободы на песню Boom Boom. Знаменитость отреагировала на скандал, обвинив холдинг "Русская медиагруппа" в том, что они унижают ее как женщину-пенсионерку.

Об этом артистка заявила в комментарии изданию Super. По ее словам, смайлик на месте ее лица – слишком молод, и она требует, чтобы телеканал закрыл ее "смайликом для пенсионеров" (чтобы посмотреть клип, доскролльте страницу до конца).

"Меня унижают, как пожилую женщину, пенсионерку. С какого *** можно было закрыть мое пожилое **** (лицо. – Ред.) каким-то молодым смайликом?" – возмутилась Лолита.

Отметим, что в 2018 году примерно в один период должны были состояться две большие музыкальные премии – RU.TV и MusicBox. Некоторым артистам звонили из РМГ и настойчиво просили проигнорировать мероприятие конкурентов, иначе они могут не получить "Золотой граммофон". В свою очередь Лолита со сцены поддержала организаторов MusicBox.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская опровергла слухи о своем предынфарктном состоянии, которые распространили российские СМИ.