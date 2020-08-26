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Лолита отреагировала на скандал с телеканалом, который закрыл ее лицо смайликом в эфире

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
2,7 т.
Лолита ответила телеканала, который закрыл ее лицо смайликом

Лолита ответила телеканала, который закрыл ее лицо смайликом.

Телеканал RU.TV закрыл смайликом лицо певицы Лолиты Милявской в клипе Светланы Лободы на песню Boom Boom. Знаменитость отреагировала на скандал, обвинив холдинг "Русская медиагруппа" в том, что они унижают ее как женщину-пенсионерку.

Об этом артистка заявила в комментарии изданию Super. По ее словам, смайлик на месте ее лица – слишком молод, и она требует, чтобы телеканал закрыл ее "смайликом для пенсионеров" (чтобы посмотреть клип, доскролльте страницу до конца).

"Меня унижают, как пожилую женщину, пенсионерку. С какого *** можно было закрыть мое пожилое **** (лицо. – Ред.) каким-то молодым смайликом?" – возмутилась Лолита.

Отметим, что в 2018 году примерно в один период должны были состояться две большие музыкальные премии – RU.TV и MusicBox. Некоторым артистам звонили из РМГ и настойчиво просили проигнорировать мероприятие конкурентов, иначе они могут не получить "Золотой граммофон". В свою очередь Лолита со сцены поддержала организаторов MusicBox.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита Милявская опровергла слухи о своем предынфарктном состоянии, которые распространили российские СМИ.

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