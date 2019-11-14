Лолита отмечает 56-летие: "голые" фото и откровенные наряды артистки

14 ноября свой День рождения отмечает российская певица украинского происхождения Лолита Милявская. Артистке, исполняется 56 лет.

Милявская родилась в 1963 году в Закарпатье, в городе Мукачево. Спустя год семья переехала в Берегово, а после этого она уехала во Львов. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые откровенные фото артистки.

Лолита Милявская

В 1985 году, после окончания Тамбовского института культуры, девушка устроилась в Одесскую филармонию, где познакомилась с Александром Цекало, и начала выступать с номерами в жанре разговорной миниатюры. Ансамбль получил название кабаре-дуэт "Академия".

Свою сольную карьеру Лолита начала весной 2000 года выпустив песню "Цветочки". За свою карьеру проявила себя не только, как певица, но и как актриса снимаясь в фильмах и мюзиклах.

Лолита Милявская theplace.ru

Лолита Милявская theplace.ru

Лолита Милявская theplace.ru

Лолита Милявская theplace.ru

Лолита Милявская theplace.ru

Лолита Милявская theplace.ru

Лолита Милявская theplace.ru

Лолита Милявская theplace.ru

Лолита Милявская theplace.ru

Лолита Милявская theplace.ru

В 2002 году артистка снялась для журнала Playboy.

Лолита Милявская kleoo.lv

Лолита Милявская kleoo.lv

Лолита Милявская kleoo.lv

Лолита Милявская kleoo.lv

Лолита Милявская kleoo.lv

Как ранее писал OBOZREVATEL, российская певица Лолита Милявская заявила, что при расставании с мужем Дмитрием Ивановым выгнала его из дома, дав ему с собой крупную сумму денег.

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