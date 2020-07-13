Лолита откровенно рассказала, как стала жертвой насилия: из-под ногтей вынимали кожу

Известная певица украинского происхождения Лолита Милявская рассказала, как на нее напал насильник. Инцидент произошел, когда артистка училась в старших классах школы.

По ее словам, она спускалась из квартиры не на лифте, а пешком. На "пролете" между этажами ее схватил неизвестный мужчина. Лолита начала отбиваться от злоумышленника и расцарапала ему лицо, пишет "Комсомольская правда".

"Я настолько мужественно сражалась, что у меня из-под ногтей его эпидермис вынимали. Я ему лицо расцарапала так сильно, успела вырваться и убежала", – поделилась Милявская.

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С тех пор, как отмечает артистка, Лолита остерегается лестничных пролетов и перемещается по дому только на лифте.

Также она рассказала, что чуть не стала жертвой сексуального насилия и в значительно младшем возрасте – когда ей было всего 6 лет.

"Это случилось почти 50 назад. Я жила в Киеве, училась в первом классе обычной советской школы. А после уроков наступало самое интересное. Мы ходили в ближайший универмаг дружной компанией что-нибудь украсть из канцелярских товаров. Наши все уже стырили и ушли, а я осталась одна у прилавка. Почему-то положила руку на него тыльной стороной, так что ладонь была сзади. Вдруг я поняла, что в моей руке что то очень теплое. И вы не поверите: поворачиваюсь, стоит дяденька – и он положил мне в руку свой половой член!" – призналась Лолита.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская актриса театра и кино, которая победила в шоу "Танцы со звездами", Ксения Мишина сделала откровенное признание о домашнем насилии.