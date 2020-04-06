Российская певица Лолита Милявская опубликовала видео, на котором Дональд Трамп восторгается ее талантом. Однако, как оказалось, президент США обращался к другой Лолите.

Так, видео разместила певица на своей странице в Instagram.

Лолита spletnik.ru

"Мистер Трамп еще не был президентом огромной страны. Я пела в его казино в Атлантик-Сити и он, как очень гостеприимный хозяин, всегда лично благодарил всех артистов", – подписала видео Лолита, на котором Трамп восторгается талантом Лолы и благодарит ее.

Однако выяснилось, что в ролике президент обращался к российской пианистке Лоле Астановой. Об этом, как пишет Telegram-канал Life shot, заявил ее продюсер Михаил Левинтас:

"Лолита Милявская не имеет никаких прав на это видео, никогда не получала разрешения на его публикацию ни от президента Трампа, ни от Лолы Астановой, и непонятно, каким образом она этим видео завладела. Ее пост вводит в заблуждение ее поклонников и широкую публику".

Дональд Трамп и Лола Астанова Telegram-канала Life shot

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лолита Милявская открестилась от своего заявления о том, что Крым – это Украина. Звезда сказала, что не понимает, что Крым был присоединен к России незаконно.

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