Российская певица Лолита Милявская опубликовала видео, на котором Дональд Трамп восторгается ее талантом. Однако, как оказалось, президент США обращался к другой Лолите.
Так, видео разместила певица на своей странице в Instagram.
Лолита
spletnik.ru
"Мистер Трамп еще не был президентом огромной страны. Я пела в его казино в Атлантик-Сити и он, как очень гостеприимный хозяин, всегда лично благодарил всех артистов", – подписала видео Лолита, на котором Трамп восторгается талантом Лолы и благодарит ее.
Однако выяснилось, что в ролике президент обращался к российской пианистке Лоле Астановой. Об этом, как пишет Telegram-канал Life shot, заявил ее продюсер Михаил Левинтас:
"Лолита Милявская не имеет никаких прав на это видео, никогда не получала разрешения на его публикацию ни от президента Трампа, ни от Лолы Астановой, и непонятно, каким образом она этим видео завладела. Ее пост вводит в заблуждение ее поклонников и широкую публику".
Дональд Трамп и Лола Астанова
Telegram-канала Life shot
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лолита Милявская открестилась от своего заявления о том, что Крым – это Украина. Звезда сказала, что не понимает, что Крым был присоединен к России незаконно.
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